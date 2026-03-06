Jojo Todynho se manifesta após infarto do namorado e rebate rumores sobre anabolizantes

A influenciadora Jojo Todynho usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira (6/3) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do namorado, Thiago Gonçalves, de 38 anos, que conforme noticiado com exclusividade pelo portal LeoDias, foi internado às pressas na noite da última quinta-feira (5/3), após sofrer um infarto. No pronunciamento, Jojo confirmou o problema cardíaco, mas negou que o episódio tenha qualquer relação com uso de anabolizantes.

“Eu confirmei que o Tiago sofreu um infarto sim, mas não tem nada relacionado a anabolizantes. Está sendo apurado o que pode ter acontecido, mas ele graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele está bem. Eu acho que quem está infartada por dentro sou eu, porque eu fiquei com as pernas bambas, mas esse homem é um tanque de guerra e está sendo bem assistido e bem acompanhado pelo hospital da polícia e depois eu trago mais informações para vocês”, afirmou.

Segundo relatos divulgados inicialmente pelo Portal LeoDias, Thiago passou mal e precisou ser levado rapidamente para a unidade de saúde. Fontes ouvidas pelo portal indicaram que o policial militar, adepto da musculação e de um estilo de vida fitness, teria sofrido o infarto em decorrência do uso de anabolizantes, versão agora contestada pela influenciadora.

Durante a internação, Jojo esteve no hospital acompanhando o namorado e teria demonstrado forte nervosismo com a situação. O militar permanece sob cuidados médicos.

O relacionamento entre Jojo e Thiago foi assumido publicamente em fevereiro do ano passado. Na ocasião, o policial pediu a artista em namoro durante a comemoração do aniversário de 28 anos dela, surpreendendo a cantora com flores e balões decorativos.

Recentemente, a influenciadora também comentou sobre os planos do casal e afirmou que não pretende morar com o namorado antes do casamento. “Todo mundo tem pretensão de casar, mas eu acho que tudo no seu tempo. A prioridade é deixar a vida toda ajustadinha, da melhor forma, porque o casamento é um passo muito importante e a gente tem que fazer tudo com muita responsabilidade”, disse ela nas redes sociais.