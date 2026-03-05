05/03/2026
Jonas deixa festa antes da meia-noite após retorno de Breno do paredão falso

Brother se recolhe ao quarto e demonstra abatimento com volta do rival ao jogo

Saída antecipada ocorreu após reaparição de Breno no confinamento durante a festa/ Foto: Globo

A volta de Breno ao jogo após o Paredão Falso no Big Brother Brasil 26 impactou diretamente o clima da festa e provocou reação imediata de Jonas. O brother deixou o evento antes mesmo da comemoração atingir o auge e se recolheu ao quarto antes da meia-noite.

Visivelmente pensativo, Jonas optou por se afastar da pista de dança pouco tempo depois da entrada surpresa de Breno e Juliano. Enquanto outros participantes reagiam com euforia ou espanto, ele preferiu o silêncio e o isolamento.

A volta de Breno ao jogo após o Paredão Falso no Big Brother Brasil 26 impactou diretamente o clima da festa/ Foto: Globo

Durante a madrugada, câmeras do programa mostraram o brother deitado mais cedo que o habitual, com semblante abatido. A atitude foi interpretada por colegas como reflexo do impacto estratégico que o retorno de Breno pode representar dentro do jogo.

Breno havia sido eliminado em um Paredão Falso e passou um período no Quarto Secreto, retornando ao confinamento em meio à festa organizada por Samira. A dinâmica alterou alianças e reacendeu tensões entre os participantes.

Brother se recolhe ao quarto/ Foto: Globo

A saída antecipada de Jonas reforça o efeito psicológico que reviravoltas como essa costumam causar na casa. O retorno inesperado pode influenciar estratégias, votos e posicionamentos nas próximas formações de paredão.

