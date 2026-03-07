Jonas pode se tornar primeiro líder da história do BBB a enfrentar o Paredão

Uma dinâmica inédita do Big Brother Brasil pode marcar a história do reality. O participante Jonas Sulzbach, atual líder da semana no BBB 26, pode se tornar o primeiro líder da história do programa a enfrentar diretamente um Paredão.

A situação surgiu após a realização da Prova do Anjo deste sábado (7), vencida por Milena Lages. Como parte da dinâmica, a participante escolheu Jonas para cumprir o Castigo do Monstro, criando uma nova etapa estratégica dentro do jogo.

De acordo com as regras da semana, o Anjo e o participante que recebeu o Monstro precisam entrar em consenso para indicar alguém ao Paredão durante o programa ao vivo. Caso não haja acordo entre os dois, ambos serão automaticamente emparedados.

Se isso acontecer, Jonas poderá protagonizar um momento inédito no reality show, já que líderes tradicionalmente têm imunidade e não costumam enfrentar o Paredão na mesma semana em que comandam o jogo.

A dinâmica aumentou a expectativa entre os fãs do programa, já que a decisão depende diretamente da negociação entre Jonas e Milena. Caso os dois não consigam chegar a um nome em comum, a berlinda poderá trazer uma situação histórica dentro da casa mais vigiada do país.

A definição deve ocorrer durante o programa ao vivo, quando a formação do próximo Paredão será oficializada.