19/03/2026
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Jorge revela estratégia da esquerda no Acre: “Não vamos estar isolados”

"Nós não estamos entrando nisso para brincar", disse

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O político afirmou que a federação, que reúne PT, PCdoB, PV e PSB
O político afirmou que a federação, que reúne PT, PCdoB, PV e PSB | Foto: ContilNet

Ao anunciar sua pré-candidatura ao Senado, nesta quinta-feira (19), o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse que a federação da esquerda fará alianças que surpreenderão a classe política nos próximos dias.

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O político afirmou que a federação, que reúne PT, PCdoB, PV e PSB, irá buscar outros partidos que não estão na “agenda da imprensa”.

“Eu pretendo também trabalhar com alguns partidos que não estão na agenda da própria imprensa. Nós não estamos entrando nisso para brincar. Nós não vamos estar isolados nem sozinhos. Nós vamos estar numa boa aliança partidária, vamos surpreender alguns, mas vamos trabalhar porque o nosso objetivo é tentar criar um ambiente de paz e harmonia no Brasil, reelegendo o presidente Lula, e ele me delegou isso”, afirmou.

Por fim, Jorge foi questionado se Lula cobrou das pessoas que ocupam cargos no Governo Federal que apoiem as candidaturas do grupo ou que se coloquem à disposição para disputar cargos em 2026.

“As pessoas que ocupam cargo federal têm que estar disponíveis para atuar. Agora houve um centralismo do bem, de querer que o Acre volte a ter importância no cenário nacional como já teve, e isso passa por eleição de governador, por eleição ao Senado, por eleição de uma bancada federal e por eleição de uma bancada estadual”, concluiu.

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