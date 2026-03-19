Jorge Viana anuncia pré-candidatura ao Senado: “Um pedido do Lula e do Acre”

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana (PT), convocou a imprensa na tarde desta quinta-feira (19) para anunciar que tomou a decisão de disputar o Senado nas eleições de 2026. A coletiva aconteceu no Hotel Nobile Suits, em Rio Branco.

Na ocasião, o político deixou claro que aceitou o desafio depois de uma longa conversa com o presidente Lula (PT) e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, que aconteceu nesta quarta-feira (18), no Palácio do Planalto.

“Eu tenho dois caminhos: ou me recolher e me omitir nesse momento, ou também um outro, de me colocar a atender um chamamento das forças políticas que a gente trabalha e colocar essa história que a gente construiu junto, que de algum jeito tem respeito na sociedade, nesse momento. E aí ficou esse impasse. Eu tava dependendo de uma conversa com o presidente Lula. Eu sempre tenho falado com ele e ele é um líder. E eu tinha que aguardar que ele deixasse claro para mim que papel que ele achava que eu deveria cumprir nessa hora, porque eu tô fazendo uma missão lá, um trabalho muito importante com ele”, afirmou.

E aí, quinta-feira passada ele me chamou no gabinete sozinho, aí falamos de alguns assuntos e depois ele disse que queria ter uma conversa política comigo essa semana e o presidente do PT no gabinete lá com ele. E ontem ele me chamou no final do dia no gabinete dele e teve uma conversa sobre meu trabalho e falou, deixou claro que acha sim que a gente não deve desistir do Acre”, acrescentou.

“Fizemos aqui uma reunião da nossa federação e eu queria dizer que meu nome tá posto para esse chamamento das forças que a gente sempre trabalhou junto aqui do Acre, por um pedido do presidente Lula e por uma decisão também pessoal minha de querer ajudar o estado que eu acho que o Acre tá andando no rumo à Idade Média”, concluiu.

Participaram do anúncio os representantes dos partidos que compõem o grupão da esquerda: PV, PCdoB e PSB.