19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Jorge Viana anuncia pré-candidatura ao Senado: “Um pedido do Lula e do Acre”

O político deixou claro que aceitou o desafio depois de uma longa conversa com o presidente Lula

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana (PT), convocou a imprensa na tarde desta quinta-feira (19) para anunciar que tomou a decisão de disputar o Senado nas eleições de 2026. A coletiva aconteceu no Hotel Nobile Suits, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Na ocasião, o político deixou claro que aceitou o desafio depois de uma longa conversa com o presidente Lula (PT) e o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva, que aconteceu nesta quarta-feira (18), no Palácio do Planalto.

“Eu tenho dois caminhos: ou me recolher e me omitir nesse momento, ou também um outro, de me colocar a atender um chamamento das forças políticas que a gente trabalha e colocar essa história que a gente construiu junto, que de algum jeito tem respeito na sociedade, nesse momento. E aí ficou esse impasse. Eu tava dependendo de uma conversa com o presidente Lula. Eu sempre tenho falado com ele e ele é um líder. E eu tinha que aguardar que ele deixasse claro para mim que papel que ele achava que eu deveria cumprir nessa hora, porque eu tô fazendo uma missão lá, um trabalho muito importante com ele”, afirmou.

E aí, quinta-feira passada ele me chamou no gabinete sozinho, aí falamos de alguns assuntos e depois ele disse que queria ter uma conversa política comigo essa semana e o presidente do PT no gabinete lá com ele. E ontem ele me chamou no final do dia no gabinete dele e teve uma conversa sobre meu trabalho e falou, deixou claro que acha sim que a gente não deve desistir do Acre”, acrescentou.

“Fizemos aqui uma reunião da nossa federação e eu queria dizer que meu nome tá posto para esse chamamento das forças que a gente sempre trabalhou junto aqui do Acre, por um pedido do presidente Lula e por uma decisão também pessoal minha de querer ajudar o estado que eu acho que o Acre tá andando no rumo à Idade Média”, concluiu.

Participaram do anúncio os representantes dos partidos que compõem o grupão da esquerda: PV, PCdoB e PSB.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.