José Boto assume responsabilidade por demitir Filipe Luís

Antes da coletiva de apresentação do técnico Leonardo Jardim no Flamengo, realizada nesta quinta-feira (5/3), o diretor de futebol José Boto pediu a palavra para explicar a saída de Filipe Luís do clube rubro-negro. Segundo Boto, foi ele quem resolveu demitir o técnico, decisão acatada por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do clube.

“Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente me deu uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, fiz o diagnóstico e dei solução. O presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo“, iniciou Boto.

O dirigente destacou que não pretende revelar o que motivou a saída de Filipe Luís. No entanto, aproveitou a ocasião para destacar o trabalho de ex-treinador rubro-negro.

“Razões são sempre muitas, dependendo do contexto. Não compete a nós expô-las. É profissionalismo. Como profissionalismo também é tomar decisões difíceis que parecem ilógicas. Nada retira o que o Filipe fez aqui e a carreira brilhante que vai ter como treinador”, afirmou o diretor de futebol.

Filipe Luís foi demitido na madrugada da última terça-feira (3/3), ainda no vestiário do Maracanã, após a goleada do Flamengo por 8 x 0 sobre o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. O treinador estava desde 2024 no comando do Rubro-Negro e possui aproveitamento de quase 70% à frente da equipe.

Como treinador do Flamengo, Filipe Luís conquistou os títulos do Campeonato Carioca (2025), Copa do Brasil (2024), Supercopa do Brasil (2024) Campeonato Brasileiro (2025) e Copa Libertadores (2025).

Ao todo, foram 101 jogos, com 63 vitórias, 23 empates e somente 15 derrotas. O saldo de gols do clube com o técnico também impressiona: 115, com 183 gols marcados e 68 sofridos.