20/03/2026
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Jovem descobre que técnico de celular vazou vídeo íntimo em shopping de Campo Grande

Levou para o conserto e foi filmada: Polícia Civil investiga vazamento de vídeo íntimo por funcionário de loja

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Uma jovem de 28 anos viveu um verdadeiro pesadelo ao levar seu celular para uma assistência técnica em um shopping de Campo Grande (MS). O que deveria ser um conserto de rotina transformou-se em um crime de violação de intimidade.
Imagem ilustrativa/Aline Nascimento/g1 Leia mais em: https://www.topmidianews.com.br/campo-grande/mulher-leva-celular-para-conserto-e-descobre-que-tecnico-compartilhou/237764/

Uma jovem de 28 anos viveu um verdadeiro pesadelo ao levar seu celular para uma assistência técnica em um shopping de Campo Grande (MS). O que deveria ser um conserto de rotina transformou-se em um crime de violação de intimidade.

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A vítima descobriu que o técnico responsável pelo serviço acessou sua galeria sem autorização, reproduziu um vídeo íntimo gravado em 2025 e o registrou com o próprio aparelho celular.

O caso foi registrado e está sob investigação da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que apura crimes de invasão de dispositivo e divulgação de conteúdo íntimo sem consentimento.

Flagrante e Confronto

A vítima começou a suspeitar ao notar risos e comentários estranhos entre os funcionários da loja enquanto seu aparelho era manuseado.

Ao confrontar o técnico, ele inicialmente negou, mas a jovem conseguiu acessar o dispositivo do funcionário e confirmou a presença da gravação de seu vídeo íntimo com um ex-companheiro. Ela apagou o conteúdo imediatamente e acionou a gerência.

Com informações do TopMidiaNews.

“É uma violação de intimidade extremamente grave. A naturalidade com que o funcionário agiu preocupa e levanta a possibilidade de outras vítimas”, alertou a advogada da vítima, Amanda Romero.

Como se proteger?

O episódio acende um alerta sobre a segurança de dados em reparos técnicos. A delegada da Deam, Analu Ferraz, reforça que usuários de smartphones possuem ferramentas nativas para evitar esse tipo de abuso:

  • Modo de Manutenção: Tanto em aparelhos Android quanto iOS (iPhone), existe uma funcionalidade que restringe o acesso a fotos, mensagens e aplicativos enquanto o técnico opera o sistema.

  • Backup e Limpeza: A orientação ideal é realizar o backup dos dados e formatar o aparelho antes de entregá-lo, se possível.

  • Retirada de Chips: Nunca deixe cartões de memória ou chips de operadora no dispositivo ao enviá-lo para assistência.

A Polícia Civil não descarta a existência de outras vítimas do mesmo estabelecimento e segue analisando as imagens do circuito interno de segurança.

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