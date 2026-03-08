Jovem é ferido com golpe de faca após discussão em distribuidora no bairro Caladinho

O jovem Regles da Costa Gomes, de 19 anos, ficou ferido após ser atingido por um golpe de faca na noite deste sábado (7), na Rua das Palheiras, no bairro Caladinho, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Regles estava em uma distribuidora da região quando acabou se envolvendo em uma discussão com outro homem. Durante o desentendimento, o suspeito, que ainda não foi identificado, puxou uma faca da cintura e desferiu um golpe contra a vítima.

O jovem sofreu um corte profundo na região da testa, próximo ao supercílio, com aproximadamente cinco centímetros de extensão. Após ser ferido, ele saiu correndo do local e procurou ajuda na casa de moradores próximos.

Ao perceberem que o rapaz estava ferido e coberto de sangue, os populares acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Uma equipe de suporte avançado foi enviada ao local, prestou os primeiros atendimentos, realizou os procedimentos de estabilização e encaminhou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, localizada na região da Baixada da Sobral, em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, porém nenhum suspeito foi localizado.

O caso será investigado pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

