Jovem é presa suspeita de tentar matar mulher de 61 anos durante a madrugada

Vítima foi encontrada com ferimento grave no pescoço e precisou ser levada ao hospital

Suspeita foi detida em flagrante após confessar o ataque à polícia/ Foto: Reprodução

Uma jovem indígena de 22 anos foi presa na madrugada deste domingo (8) suspeita de tentar matar uma mulher de 61 anos no município de General Carneiro, no Paraná. A identidade da suspeita não foi divulgada pelas autoridades.

De acordo com a Polícia Militar do Paraná, a equipe foi acionada por volta da meia-noite após uma denúncia de tentativa de homicídio. A informação inicial indicava que uma mulher havia sido encontrada com um grave ferimento no pescoço.

Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais encontraram a vítima desacordada, deitada sobre um colchão antigo dentro da residência. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi levada com urgência para uma unidade hospitalar da região.

Após receber atendimento médico, a mulher recuperou a consciência, mas ainda não conseguia se comunicar verbalmente devido ao estado de saúde.

A suspeita estava no local quando os policiais chegaram e acabou admitindo ter ferido a vítima.

Segundo o relato da jovem aos agentes, o ataque teria ocorrido enquanto a mulher dormia. No entanto, ela não explicou qual teria sido a motivação para a agressão.

Diante da confissão, a suspeita foi presa em flagrante e encaminhada à delegacia da região. O caso agora será investigado pela Polícia Civil do Paraná, que busca esclarecer as circunstâncias e o motivo do crime.

