21/03/2026
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Juíza diz que atos mais violentos são cometidos por jovens de classe média

Magistrada cita casos na CPI do Crime Organizado

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Atos mais violentos são cometidos por jovens de classe média
Atos mais violentos são cometidos por jovens de classe média/Foto: Reprodução

Uma declaração feita pela juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, durante participação na Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado, chamou atenção ao apontar um padrão crescente de violência envolvendo adolescentes de classe média.

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Segundo a magistrada, episódios considerados mais extremos têm sido praticados por jovens que estão no topo da pirâmide social, com acesso à educação e inseridos em famílias estruturadas. A fala foi destacada em publicação do perfil oficial da BBC Brasil nas redes sociais e repercutiu entre internautas.

De acordo com Cavalieri, há uma diferença no perfil dos crimes cometidos por adolescentes. Enquanto jovens de comunidades costumam estar mais envolvidos em ocorrências como roubo, furto e tráfico, casos de maior crueldade têm sido associados a adolescentes de classe média.

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A juíza também apontou possíveis fatores por trás desse comportamento. Para ela, a raiz da violência pode estar relacionada à falta de conexão humana, afeto e sentimento de pertencimento entre esses jovens.

A declaração foi feita durante análise de dados e depoimentos apresentados à CPI, que investiga a atuação de organizações criminosas e seus impactos na sociedade. O tema reacendeu debates sobre o papel da família, da escola e das políticas públicas na prevenção da violência juvenil.

BBC

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