19/03/2026
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Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho

Juju do Pix posta antes e depois de cirurgia nos seios e recebe apoio de fãs após anos de procedimentos reparadores

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A influenciadora Juliana Oliveira, mundialmente conhecida como Juju do Pix, emocionou seus seguidores nesta quinta-feira (19/03) ao compartilhar os primeiros registros após sua cirurgia de implante de silicone nos seios.

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Internada em um hospital de São Paulo desde a última quarta-feira (18/03), Juju afirmou que o procedimento marca a realização de um grande sonho pessoal.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, o cirurgião responsável detalhou o sucesso da operação, ressaltando que, embora o resultado inicial já seja visível, o aspecto final deve melhorar ainda mais conforme o inchaço diminua nas próximas semanas.

Reprodução/Instagram

Trajetória de Superação

A nova cirurgia ocorre em um momento de reconstrução para a influenciadora. Desde dezembro do ano passado, Juju tem se submetido a uma série de procedimentos complexos para remover óleo mineral do rosto, substância aplicada em um procedimento estético malsucedido em 2017 que deformou seus traços.

Próximos Passos

Após passar por uma cirurgia orofacial em novembro de 2025 e intervenções menos invasivas em janeiro deste ano, o implante de silicone é visto pela influenciadora como um passo fundamental para recuperar sua autoestima. Segundo a equipe médica, outras operações reparadoras no rosto ainda estão previstas como parte do cronograma de tratamento para 2026.

Nas redes sociais, fãs e amigos celebraram a felicidade de Juju. “Você merece toda a felicidade do mundo após tudo o que passou”, comentou uma seguidora em sua publicação mais recente.

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