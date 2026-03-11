Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez

O amor transbordou e a família vai crescer! A influenciadora Júlia Ribeiro anunciou sua primeira gravidez com Mari Fernandez nesta quarta-feira (11/03).

Em um relato emocionante nas redes sociais, Júlia revelou que está no terceiro mês de gestação e celebrou o novo capítulo ao lado da cantora, com quem mantém um relacionamento sólido desde 2022.

“Sempre sonhei em viver isso. Depois que comecei a me relacionar com a Mari, esse desejo aflorou ainda mais. Chegou o momento em que sentimos que queríamos aumentar a família”, afirmou a influenciadora, destacando que o plano de ser mãe foi construído passo a passo após o casamento das duas.

O método ROPA: Genética compartilhada

Para realizar o sonho da maternidade, o casal optou por um procedimento moderno e simbólico: o método ROPA (Recepção de Oócito da Parceira). Nesta técnica de fertilização in vitro, os óvulos de Mari Fernandez foram fecundados em laboratório e o embrião foi implantado no útero de Júlia.

“Nós escolhemos esse método porque queríamos que as duas participassem biologicamente. Era importante para a gente que tanto eu quanto ela fizéssemos parte desse sonho”, explicou Júlia, ressaltando a conexão única que a técnica proporciona ao casal de mulheres.

Mudanças no corpo e expectativa

Júlia conta que já começa a sentir as transformações físicas típicas do primeiro trimestre, como a sensibilidade nos seios e o início da curvatura da barriga. “Meu corpo agora está sendo casa, e isso é muito especial”, declarou.

A expectativa agora se volta para o chá revelação, onde o casal descobrirá o sexo do bebê. Mari Fernandez, uma das maiores vozes do piseiro atual, tem acompanhado cada exame e detalhe da gestação com entusiasmo, dividindo a alegria com os fãs que acompanham a trajetória das duas.

“Estamos muito felizes. É um sentimento difícil até de explicar. Agora é preparar tudo para a chegada dele ou dela”, concluiu Júlia, que promete continuar compartilhando a jornada da “maternidade a duas” com seus seguidores.

