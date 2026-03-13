13/03/2026
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Júnior Santos e Nahuel Ferraresi são apresentados como reforços do Botafogo para 2026

Júnior Santos e Ferraresi são apresentados; diretoria do Botafogo admite erro em inscrições e banca trabalho de Anselmi

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Foto: Eduardo Mouré/O Globo

Os novos reforços do Botafogo, o atacante Júnior Santos e o zagueiro Nahuel Ferraresi, foram apresentados na manhã desta sexta-feira (13/03), no Estádio Nilton Santos.

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Ambos chegam por empréstimo até o fim da temporada, vindos de Atlético Mineiro e São Paulo, respectivamente, com a missão de reerguer o moral da equipe após as eliminações precoces no Carioca e na Libertadores.

No início da coletiva, Alessandro Brito, diretor de gestão esportiva, lamentou a queda diante do Barcelona de Guayaquil e admitiu que o transfer ban que impediu a inscrição de reforços a tempo foi determinante. “Assumimos a responsabilidade. Acreditamos no elenco e na comissão de Martín Anselmi. Temos convicção de que teremos um caminho importante no restante do ano”, afirmou o dirigente.

O retorno do herói de 2024

Esta é a terceira passagem de Júnior Santos pelo Alvinegro. Após o ano mágico de 2024, onde foi artilheiro e autor do gol do título da Libertadores, o “Raio” volta para recuperar o futebol que o levou ao Atlético por 8 milhões de dólares. “Muito feliz em estar de volta à minha casa. Tudo que conquistei aqui foi fruto de muito trabalho e fé. Estou aqui para construir essa história vitoriosa novamente”, declarou o atacante.

Segurança na zaga

Já o venezuelano Ferraresi, de 27 anos, chega para sanar uma carência no esquema de três zagueiros de Anselmi. Campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, o defensor traz experiência internacional para um setor que vinha sofrendo com improvisações. Caso o Glorioso queira manter Júnior Santos em definitivo ao fim do ano, terá que desembolsar os mesmos 8 milhões de dólares pagos pelo Galo.

Estreia no clássico

As novas caras da equipe já podem estrear neste sábado, contra o Flamengo, no Nilton Santos. Além deles, a expectativa gira em torno do volante argentino Cristian Medina, que também deve fazer sua primeira partida. Mesmo sob pressão, a diretoria garantiu a permanência do técnico Martín Anselmi, apostando na integração dos novos nomes para mudar o rumo da temporada.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet

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