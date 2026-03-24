24/03/2026
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Júri dos EUA condena Meta a pagar US$ 375 milhões em caso envolvendo menores

Decisão aponta falhas na proteção de usuários adolescentes

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Júri dos EUA condena Meta a pagar US$ 375 milhões em caso envolvendo menores
Júri dos EUA condena Meta a pagar US$ 375 milhões em caso envolvendo menores/Foto: Reprodução

Um júri do estado do Novo México, nos Estados Unidos, determinou que a Meta, empresa responsável por plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp, deverá pagar US$ 375 milhões em penalidades civis. A decisão está relacionada a falhas na proteção de usuários menores de idade.

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A ação foi movida pelo procurador-geral do Novo México, que apontou que a empresa teria permitido acesso irrestrito de predadores a adolescentes nas plataformas. Segundo o processo, essa falha teria contribuído para casos de abusos e outras práticas ilegais fora do ambiente virtual.

De acordo com as acusações, a empresa não adotou medidas suficientes para impedir o contato de adultos com menores, o que teria ampliado os riscos de exploração e exposição indevida. O caso também envolve possíveis violações à legislação de proteção ao consumidor do estado.

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O julgamento teve duração de seis semanas e representa a primeira manifestação de um júri sobre esse tipo de acusação envolvendo a empresa. A decisão pode impactar futuras ações judiciais e ampliar o debate sobre a responsabilidade das plataformas digitais na segurança de seus usuários.

Até o momento, a Meta não detalhou se irá recorrer da decisão.

G1

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