Juros aceleram e Tesouro volta a pagar 14% ao ano com guerra e crise do petróleo

As taxas do Tesouro Direto avançam com força na manhã desta sexta-feira (6), refletindo a nova onda de aversão ao risco nos mercados globais diante da escalada da guerra no Oriente Médio e da disparada do petróleo.

A abertura ocorre em praticamente toda a curva. O Tesouro Prefixado 2029 disparou 28 pontos-base, para 13,35%, enquanto o Prefixado 2032 avançou 22 pontos, para 13,88%. No prazo mais longo da modalidade, o prefixado com juros semestrais 2037 retomou o patamar de 14,00%, ante 13,81% na sessão anterior.

Entre os papéis atrelados à inflação, o movimento também é de forte alta. O Tesouro IPCA+ 2032 paga 17 pontos-base a mais, a 7,77%, enquanto o IPCA+ 2037 passou de 7,42% para 7,60% de juro real. Na ponta longa, o IPCA+ 2040 subiu de 7,13% para 7,30%, o IPCA+ 2045 avançou de 7,14% para 7,28% e o IPCA+ 2050 passou de 6,86% para 6,98%. O título mais longo disponível, o IPCA+ 2060, também registrou alta intensa, de 7,05% para 7,20%.

O movimento acompanha a nova alta do petróleo, que acelerou nesta sexta-feira, com o Brent ultrapassando US$ 86 e o WTI, US$ 89.

A commodity caminha para o maior ganho semanal desde 2022, impulsionado pelo risco de interrupção do transporte de energia no Golfo Pérsico. O tráfego no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o comércio global de petróleo, chegou a ser praticamente interrompido, segundo centros de monitoramento naval.

A tensão aumentou após novos bombardeios na região, incluindo ataques a Beirute e a intensificação das operações militares lideradas por Israel e pelos Estados Unidos.

Com o avanço do petróleo e o aumento da incerteza global, investidores passaram a exigir prêmios mais elevados nos títulos de renda fixa, o que pressiona as taxas ao redor do mundo.

No Brasil, o movimento também acompanha a alta do dólar frente ao real e a queda dos ativos de risco. O Ibovespa futuro opera em baixa nesta manhã, refletindo o clima de cautela global.

Veja as taxas do Tesouro Direto às 9h34 desta sexta-feira (6):

TítuloRendimento AnualVencimentoTesouro Selic 2031SELIC + 0,0989%01/03/2031Tesouro Prefixado 202913,35%01/01/2029Tesouro Prefixado 203213,88%01/01/2032Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 203714,00%01/01/2037Tesouro IPCA+ 2032IPCA + 7,77%15/08/2032Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037IPCA + 7,60%15/05/2037Tesouro IPCA+ 2040IPCA + 7,30%15/08/2040Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045IPCA + 7,28%15/05/2045Tesouro IPCA+ 2050IPCA + 6,98%15/08/2050Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060IPCA + 7,20%15/08/2060