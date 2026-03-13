13/03/2026
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Justiça aceita denúncia contra jogadores investigados por violência sexual no Acre

Caso envolve atletas do Vasco-AC e teria ocorrido após festa

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A Justiça do Acre recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado (MPAC) contra cinco jogadores do Vasco-AC investigados por suspeita de violência sexual contra duas mulheres. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

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De acordo com o MPAC, os fatos investigados teriam ocorrido na madrugada de 14 de fevereiro de 2026, no alojamento dos atletas.

Segundo as investigações, as duas mulheres participavam de uma festa de carnaval quando passaram a interagir com alguns dos jogadores. Posteriormente, elas teriam sido convidadas a ir até o imóvel onde os atletas estavam hospedados.

Ainda conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, no local as vítimas teriam sido submetidas a atos de violência sexual praticados por vários homens.

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Ao analisar o caso, o juízo entendeu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes apontados pelo MPAC, o que levou ao recebimento formal da denúncia.

Com a decisão, a Justiça também manteve a prisão preventiva de um dos investigados e determinou a conversão da prisão temporária de outro jogador em prisão preventiva.

A partir do recebimento da denúncia, os acusados passam a responder formalmente ao processo criminal, que seguirá para a fase de instrução, quando serão colhidos depoimentos, analisadas provas e ouvidas as partes envolvidas.

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