Justiça aceita denúncia contra jogadores investigados por violência sexual no Acre

A Justiça do Acre recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado (MPAC) contra cinco jogadores do Vasco-AC investigados por suspeita de violência sexual contra duas mulheres. A decisão foi proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

De acordo com o MPAC, os fatos investigados teriam ocorrido na madrugada de 14 de fevereiro de 2026, no alojamento dos atletas.

Segundo as investigações, as duas mulheres participavam de uma festa de carnaval quando passaram a interagir com alguns dos jogadores. Posteriormente, elas teriam sido convidadas a ir até o imóvel onde os atletas estavam hospedados.

Ainda conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, no local as vítimas teriam sido submetidas a atos de violência sexual praticados por vários homens.

Ao analisar o caso, o juízo entendeu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes apontados pelo MPAC, o que levou ao recebimento formal da denúncia.

Com a decisão, a Justiça também manteve a prisão preventiva de um dos investigados e determinou a conversão da prisão temporária de outro jogador em prisão preventiva.

A partir do recebimento da denúncia, os acusados passam a responder formalmente ao processo criminal, que seguirá para a fase de instrução, quando serão colhidos depoimentos, analisadas provas e ouvidas as partes envolvidas.