10/03/2026
Justiça determina soltura de dois jogadores do Vasco-AC investigados por suposto estupro

Decisão judicial concedeu liberdade a dois atletas investigados no caso de suposto estupro coletivo em Rio Branco

Foto: Reprodução

A Justiça do Acre determinou a soltura de dois jogadores do Vasco da Gama do Acre que estavam presos no âmbito da investigação de um suposto estupro coletivo ocorrido em Rio Branco. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa dos atletas, Atevaldo Santana, na tarde desta terça-feira (10).

Em contato com a reportagem, o advogado afirmou que a decisão representa o início da desmontagem das acusações apresentadas contra os jogadores. “Começamos a desmontar o castelo de areia”, declarou Atevaldo Santana ao comentar a decisão judicial que concedeu liberdade a dois dos investigados.

Segundo ele, a defesa recebeu a informação da soltura e considera que a medida reforça a tese de inocência apresentada no processo. “Nós vimos que dois dos jogadores foram soltos pela Justiça”, afirmou o advogado.

Os jogadores do Vasco acusados de estupro estão presos

Os jogadores do Vasco acusados de estupro estão presos/Foto: Reprodução

Ainda conforme Santana, a expectativa da defesa é que o andamento do processo comprove que os atletas não cometeram o crime. “Estou muito esperançoso por eles serem inocentes, totalmente inocentes”, disse.

RELEMBRE O CASO

Erick Luiz Serpa Santos Oliveira, Matheus Silva, Brian Peixoto Henrique Iliziario e Alex Pires Júnior são envolvidos em um crime de um suposto estupro coletivo contra duas mulheres, no alojamento do clube, em Rio Branco. Erick Serpa foi preso em flagrante no dia 14 de fevereiro e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia no domingo, 15 de fevereiro. Os demais foram detidos na segunda-feira, 16 de fevereiro.

O caso está sob sigilo e é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). Informações preliminares apontam que as vítimas teriam ido ao alojamento do clube para um encontro consensual com um dos atletas. No entanto, segundo o relato, elas teriam sido conduzidas de forma coercitiva a um dormitório onde os demais jogadores aguardavam, ocasião em que teriam ocorrido os abusos.

