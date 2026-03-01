01/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Eliéser Ambrósio desembarca em Rio Branco para apresentação exclusiva em casa noturna
Após beijo em festa, Marciele chama Jonas de “amor” e ele responde com um “e aí?”
Ludmilla Cavalcante desabafa sobre diagnóstico de doença rara: “Queria fazer esse vídeo sem chorar”
Hóspede tem atitude chocante em hotel após ser roubado por garotas de programa
Colégio Militar Dom Pedro II, em Cruzeiro do Sul, conquista R$ 100 mil na Olimpíada do Tesouro Direto
Pai de Duda Freire, melhor amiga de Virginia Fonseca, é preso em Goiânia
Após acidente de moto, Marquito segue internado e família pede orações pela recuperação
Esposa de João Gomes tatua nome do cantor no braço: “Meu homem”
Netflix desiste da disputa pela Warner e abre caminho para a Paramount levar o estúdio
Primogênito de Angelina Jolie e Brad Pitt deixa de usar sobrenome do pai

Justiça do Acre decide que falta de droga apreendida não impede condenação por tráfico

O ContilNet entrevistou o advogado criminalista Wellington Silva para entender melhor a mudança no meio jurídico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Justiça do Acre decide que falta de droga apreendida não impede condenação por tráfico
[FDS] Justiça do Acre decide que falta de droga apreendida não impede condenação por tráfico/Foto: Reprodução

Em recente julgamento realizado pelo Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), o Judiciário consolidou um entendimento que impacta diretamente as investigações e os julgamentos sobre tráfico de drogas no Estado. A decisão, publicada na edição n.º 7.965 do Diário da Justiça Eletrónico, estabelece que a ausência de apreensão física de estupefacientes com o réu não é, por si só, motivo para absolvição.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O Tribunal entendeu que a materialidade do crime de tráfico pode ser comprovada por meios diversos, como interceptações telefónicas, provas digitais e a conexão com grupos criminosos que possuam a posse da substância. O foco do julgamento foi a validação de que o “liame subjetivo” (a ligação entre o indivíduo e a atividade criminosa) é o elemento central para a configuração do delito.

TJAC fixa tese e autoriza condenação por tráfico mesmo sem apreensão direta de drogas com o réu

TJAC fixa tese e autoriza condenação por tráfico mesmo sem apreensão direta de drogas com o réu/Foto: Reprodução

A tese de julgamento fixada pelo Tribunal Pleno serve como baliza para futuros processos. Confira os trechos extraídos da decisão oficial:

“2. A ausência de apreensão direta de entorpecentes com o réu não inviabiliza a condenação por tráfico de drogas, desde que haja prova suficiente de sua ligação com o grupo criminoso responsável pela guarda da substância.”

“3. O reconhecimento da materialidade do delito de tráfico pode se fundar em provas diversas, como interceptações telefónicas, perícia em drogas apreendidas com corréus e outros elementos que evidenciem o liame subjetivo entre os envolvidos.”

Ao afastar a exigência da apreensão física imediata com o réu para a condenação, o TJAC procura combater as estruturas hierárquicas das organizações criminosas, onde frequentemente os líderes ou gestores da logística do tráfico não mantêm contacto direto com a droga durante as abordagens policiais, assegurando que a justiça alcance todos os envolvidos na cadeia de tráfico.

O ContilNet entrevistou o advogado criminalista Wellington Silva para entender melhor a mudança no meio jurídico.

Criminalista explica que a ausência de droga apreendida não impede condenação por tráfico

Criminalista explica que a ausência de droga apreendida não impede condenação por tráfico/Foto: Reprodução

“O que estamos vendo, na verdade, é a consolidação de um entendimento que já vem forte dos tribunais superiores. Hoje, o entendimento pacificado é de que não há necessidade de encontrar a droga na posse direta do agente para que a condenação ocorra. A materialidade do tráfico pode ser perfeitamente comprovada por outros meios”, pontuou.

Segundo o advogado, esta jurisprudência altera significativamente a forma como a prova é valorada em tribunal, privilegiando o conjunto probatório sobre a prova material única:

“A Justiça entende que os elementos de indício de traficância, como insumos, materiais de produção, locais de armazenamento, grande quantidade de dinheiro e interceptações telefónicas, são suficientes para caracterizar a mercancia do tráfico”.

Silva conclui, ainda, que esta atualização é essencial para fazer face à complexidade das redes criminosas modernas:

“O recado do Judiciário é claro: o direito penal se adaptou à realidade do crime organizado. Os líderes e grandes fornecedores raramente colocam a mão na droga. Exigir o flagrante físico seria garantir a impunidade deles. A decisão reafirma que investigações complexas bastam para a condenação e que recursos alegando apenas a falta de apreensão direta não vão prosperar se houver outras provas”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.