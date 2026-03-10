Justiça do Rio considera goleiro Bruno foragido

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) classificou oficialmente o goleiro Bruno Fernandes de Souza como foragido. A medida foi tomada após o atleta não se apresentar às autoridades para o cumprimento de um novo mandado de prisão, expedido na última quinta-feira (5/3), que determina o seu retorno imediato ao regime semiaberto.
A revogação do livramento condicional aconteceu em decorrência de uma viagem realizada pelo jogador ao Acre, no início de fevereiro, onde ele assinou contrato com o Vasco do Acre. Segundo o Ministério Público, a movimentação descumpriu as normas estabelecidas para o benefício de liberdade do apenado.
Decisão e Pena de 16 Anos
O despacho judicial reforça a necessidade do recolhimento de Bruno para que ele termine de cumprir a sentença imposta pela justiça mineira em 2013.
Revogação: “Acolho o parecer ministerial e REVOGO o livramento condicional”, diz o trecho da decisão que aponta a validade do mandado de prisão por 16 anos.
Histórico do Crime: O goleiro Bruno cumpre pena pelo assassinato de Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Ele foi condenado originalmente a 22 anos e 3 meses de reclusão.
Vasco do Acre: O contrato assinado com o clube acreano foi o estopim para o novo imbróglio jurídico, uma vez que a saída do estado de origem sem autorização prévia é vedada em sua condicional.
Detalhes do Mandado
As autoridades policiais de todo o país já foram notificadas sobre o status do jogador. Com a classificação de foragido, Bruno pode ser detido em qualquer abordagem policial de rotina.
|Detalhe da Decisão
|Informação Oficial
|Status Atual
|Foragido da Justiça
|Órgão Expedidor
|Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)
|Regime Determinado
|Semiaberto
|Motivo da Revogação
|Descumprimento de regras (Viagem ao Acre)
|Validade do Mandado
|16 anos
O caso do goleiro Bruno continua a gerar debates sobre a execução penal no Brasil. Enquanto a defesa do atleta ainda não se manifestou oficialmente sobre o paradeiro de Bruno após a decisão do dia 5, o sistema de segurança pública permanece em alerta. O retorno ao regime semiaberto implica que o jogador deverá se recolher diariamente em uma unidade prisional, conforme as diretrizes do TJRJ.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet