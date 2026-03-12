Justiça obriga empresa a reintegrar 370 funcionários demitidos, diz sindicato

SÃO PAULO, ⁠12 Mar (Reuters) – A ⁠Justiça do Trabalho ‌determinou nesta quinta-feira a reintegração de 370 ‌trabalhadores alvo de demissão em massa sem negociação prévia pela StoneCo, ⁠afirmou o ‌sindicato da ⁠categoria.

A Stone havia informado na véspera a realização de ajustes em sua ​estrutura, mas sem confirmar o número ​de trabalhadores afetados.

‘A liminar foi concedida pela juíza Rita de ‌Cássia Martinez, que ​reconheceu a nulidade das cerca de 370 ⁠demissões ​imotivadas diante ​da ausência de intervenção sindical ⁠prévia’, ​afirmou o Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia ​da Informação de São Paulo (Sindpd).

Segundo a ​entidade, ⁠a determinação da juíza ⁠envolve a reintegração dos demitidos no prazo de 10 dias.