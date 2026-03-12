Justiça obriga empresa a reintegrar 370 funcionários demitidos, diz sindicato

SÃO PAULO, 12 Mar (Reuters) – A Justiça do Trabalho determinou nesta quinta-feira a reintegração de 370 trabalhadores alvo de demissão em massa sem negociação prévia pela StoneCo, afirmou o sindicato da categoria.
A Stone havia informado na véspera a realização de ajustes em sua estrutura, mas sem confirmar o número de trabalhadores afetados.
‘A liminar foi concedida pela juíza Rita de Cássia Martinez, que reconheceu a nulidade das cerca de 370 demissões imotivadas diante da ausência de intervenção sindical prévia’, afirmou o Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação de São Paulo (Sindpd).
Segundo a entidade, a determinação da juíza envolve a reintegração dos demitidos no prazo de 10 dias.