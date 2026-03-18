18/03/2026
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Kamila Jansen anuncia fim do namoro com Belinho, pai de Melody

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O relacionamento entre o empresário Thiago Abreu, o Belinho, conhecido por gerenciar a carreira da filha Melody, e a influenciadora Kamila Jansen chegou ao fim.
Reprodução

O relacionamento entre o empresário Thiago Abreu, o Belinho, conhecido por gerenciar a carreira da filha Melody, e a influenciadora Kamila Jansen chegou ao fim.

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O anúncio foi feito pela própria locutora em suas redes sociais nesta terça-feira (17/03), após uma semana marcada por polêmicas envolvendo o ex-casal e uma confusão pública em uma academia.

A decisão de Belinho pai de Melody namoro Kamila Jansen fim repercutiu rapidamente, especialmente após Kamila usar os Stories do Instagram para explicar o que motivou o afastamento. Segundo ela, a escolha partiu de uma necessidade de preservar sua independência e carreira em Roraima.

O motivo do rompimento

Kamila foi direta ao explicar que a mudança de estado seria o maior entrave para a continuidade da relação. “Eu teria que me mudar de estado para a gente ter um relacionamento. E, ultimamente, não posso fazer isso. Tenho uma carreira linda aqui em Roraima que só cresce”, afirmou a influenciadora.

Com informações do Metrópoles.

Ela destacou ainda que não deseja viver sob a dependência financeira ou a sombra de outra pessoa. “Eu sou a estrela da minha própria vida. Querendo ou não, eu ia ficar na sombra de outra pessoa”, disparou Kamila, embora tenha feito elogios ao caráter de Belinho na legenda da publicação.

Relembre a polêmica na academia

O término acontece pouco tempo depois de um episódio de violência que viralizou. A ex-mulher de Belinho, Karen Martins, invadiu uma academia onde o empresário e Kamila treinavam, partindo para agressões físicas contra ele e, posteriormente, danificando o carro do empresário.

Embora Kamila não tenha citado o episódio como o fator determinante, a pressão mediática sobre o namoro aumentou drasticamente após o ocorrido. Agora, a locutora afirma focar em seus projetos pessoais e em “caminhar com as próprias pernas”, enquanto Belinho segue focado na carreira de Melody e seus outros negócios.

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