Kamisa 10 promete noite histórica de pagode em Epitaciolândia nesta sexta-feira

A cidade de Epitaciolândia se prepara para viver uma noite de muita música, alegria e animação nesta sexta-feira, dia 13. O município será palco de um grande show do grupo de pagode Kamisa 10, que promete reunir fãs de toda a região do Alto Acre para uma apresentação especial no Estádio Antônio Araújo Lopes.

Conhecido por seu estilo moderno e envolvente, o Kamisa 10 vem conquistando o Brasil com sucessos que embalam rodas de samba e festas por todo o país. Com carisma, talento e uma energia contagiante no palco, o grupo se consolidou como um dos grandes nomes do pagode da nova geração, acumulando milhões de visualizações nas plataformas digitais e um público cada vez mais fiel.

A expectativa é de casa cheia no estádio, já que o evento promete reunir amantes do pagode não apenas de Epitaciolândia, mas também de cidades vizinhas como Brasiléia e até do lado boliviano da fronteira. A apresentação deve trazer um repertório recheado de hits que marcaram a trajetória da banda, garantindo uma noite de muita cantoria, emoção e celebração

Além de proporcionar entretenimento para a população, o show também movimenta o comércio local e fortalece o calendário cultural da região, consolidando Epitaciolândia como um importante ponto de grandes eventos na fronteira.

A promessa é de uma sexta-feira inesquecível, onde o ritmo do pagode vai tomar conta do estádio e fazer o público cantar e dançar do início ao fim.