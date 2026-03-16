Kings League Brasil 2026: veja times, datas e onde assistir ao torneio

A Kings League Brasil está oficialmente de volta para o seu aguardado Split 2. O torneio de fut7, que revolucionou o consumo de esportes com suas regras imprevisíveis e cartas especiais, está sendo sediado na moderna Trident Arena, em Guarulhos (SP). Reunindo um mix de lendas do futebol, pro-players e os maiores criadores de conteúdo do país, a liga promete superar os números de audiência da primeira edição.

Sob o comando de presidentes como Neymar Jr e o craque do fut7 Kelvin Oliveira, a competição conta com equipes de peso como FURIA FC e G3X FC, além de participações especiais de nomes como Nyvi Estephan e Jon Vlogs nas transmissões e bastidores.

Formato de Disputa e Emoção

Diferente do futebol tradicional, a Kings League Brasil aposta no entretenimento. Os jogos são rápidos, com dois tempos de 20 minutos, e incluem o uso de “Armas Secretas” que podem dobrar gols ou expulsar jogadores adversários temporariamente.

Fase de Grupos: Todas as equipes se enfrentam em turno único na primeira fase.

Playoffs: Os melhores classificados avançam para a fase eliminatória, culminando no Final Four.

Presidentes em Campo: Ocasionalmente, os presidentes das equipes podem bater pênaltis especiais para ajudar seus times, gerando picos de engajamento nas redes sociais.

Guia de Participantes e Transmissão

Confira os detalhes para acompanhar a Kings League Brasil em 2026:

Equipe Presidente / Líder Status no Torneio G3X FC Gaules Favorito ao Título FURIA FC Neymar Jr / Falcão Destaque Técnico Fluxo FC Nobru Grande Torcida Dendele FC Nyvi Estephan Estreante no Split 2 Loud FC Jon Vlogs Forte Engajamento Onde Assistir Twitch e YouTube oficiais da Liga e dos Co-streamers Gratuito

As partidas da Kings League Brasil ocorrem predominantemente aos finais de semana, transformando a Trident Arena em um estúdio de TV gigante. A transmissão multiplataforma é um dos pilares do sucesso, permitindo que os fãs acompanhem tanto pelos canais oficiais da liga quanto pelas “lives” dos próprios presidentes das equipes. Com o nível técnico subindo a cada temporada, o Split 2 deve consolidar o Brasil como o principal mercado da franquia fora da Espanha.

Kings League Brasil 2026: veja times, datas e onde assistir

Como funciona a Kings League Brasil?

Times participantes da Kings League Brasil

Todos os jogos da Kings League Brasil (1ª fase)

Onde assistir à Kings League Brasil

Como funciona a Kings League Brasil?

A Kings League Brasil une futebol e regras inusitadas para tornar o espetáculo mais atrativo ao público. Com 40 minutos de duração, os jogos começam com a bola suspensa no ar, disputada por um jogador de linha e um goleiro de cada lado. Novos atletas entram a cada minuto até completar o time. Há ainda cartas especiais que alteram o rumo das partidas, além de shootouts e gols em dobro.

No Split 2, todas as equipes se enfrentaram na etapa regular ao longo de nove rodadas, sempre às segundas-feiras. As vitórias valem 3 pontos e os empates, 1 ponto. O líder geral avança diretamente para as semifinais, enquanto as outras sete melhores equipes disputam as quartas de final.

Entenda regras e regulamento Kings League Brasil — Foto: Divulgação/Kings League Brazil

O primeiro colocado da fase classificatória e o campeão do torneio garantem vaga na Kings World Cup Clubs (Copa do Mundo de Clubes) de 2026.

Times participantes da Kings League Brasil

A seguir estão os dez clubes que disputam a segunda edição da Kings League Brasil e seus respectivos presidentes. Neste ano, o sistema de Draft foi substituído pelo Mercato, em que os jogadores foram negociados diretamente entre os times durante o mês de fevereiro:

Capim FC (Jon Vlogs e Luva de Pedreiro)

Dendele FC (Paulinho O Loko e Luqueta)

DesimpaiN (Renato Valente)

Dibrados FC (Allan Stag e Lucas Tylty)

Fluxo FC (Cerol e Nobru);

Furia FC (Neymar e Cris Guedes)

G3X FC (Gaules e Kelvin)

LOUD SC (Coringa)

Nyvelados FC (Nyvi Estephan e Falcão)

Podpah Funkbol Clube (Igão, Michel Elias e MC Hariel)

Todos os jogos da Kings League Brasil (1ª fase)

A primeira fase da Kings League Brasil começou em 9 de março e já tem definido o cronograma das quatro rodadas iniciais, embora restem anunciar horários do jogos até o momento desta publicação. Conforme mencionado, o primeiro colocado geral garante vaga direta na semifinal e os demais classificados disputam as quartas de final.

Rodada 1 (9 de março) – encerrada

17h: Podpah Funkbol Clube (3) 3 x 3 (4) Dendele FC

18h: DesimpaiN 6 x 3 Dibrados FC

19h: G3X FC 10 x 4 Capim FC

20h: FURIA FC (3) 3 x 3 (4) Nyvelados FC

21h: LOUD SC 4 x 5 Fluxo FC

Rodada 2 (16 de março)

17h: DesimpaiN x FURIA FC

18h: Fluxo FC x Nyvelados FC

19h: Podpah Funkbol Clube x G3X FC

20h: Capim FC x Dibrados FC

21h: Dendele FC x LOUD SC

Rodada 3 (23 de março)

G3X FC x Dibrados FC

Nyvelados FC x LOUD SC

Fluxo FC x DesimpaiN

FURIA FC x Podpah Funkbol Clube

Capim FC x Dendele FC

Rodada 4 (30 de março)

DesimpaiN x LOUD SC

Podpah Funkbol Clube x Dibrados FC

Dendele FC x Nyvelados FC

Fluxo FC x Capim FC

G3X FC x FURIA FC

Kings League Brasil reúne 10 times que jogam entre si — Foto: Divulgação/Kings League Brazil

Onde assistir à Kings League Brasil

Os jogos da Kings League Brasil estão sendo realizados na Trident Arena, em Guarulhos. Os ingressos podem ser adquiridos online (https://kingsleague.pro/pt/brazil/ingressos). Porém, quem preferir acompanhar de casa pode assistir à competição ao vivo na CazéTV ou nos canais oficiais da Kings League Brasil no YouTube e na Twitch. Allan Stag, Gaules e outros presidentes dos clubes também transmitem as partidas em seus próprios canais.

Fonte: TechTudo

Redigido por: ContilNet