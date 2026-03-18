Kleber Mendonça Filho posa com Wagner Moura e recebe chuva de elogios de famosas

Sabrina Sato e Marina Ruy Barbosa fizeram questão de elogiar os astros brasileiros, indicados ao Oscar 2026

Eduardo Reis

18/03/2026 às 18:14

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Kleber Mendonça Filho posa com Wagner Moura e recebe chuva de elogios de famosas (Reprodução / @kleber_mendonca_filho)

Kleber Mendonça Filho foi às redes sociais nesta quarta-feira (18/3) para publicar novas fotos ao lado de Wagner Moura, protagonista do filme “O Agente Secreto”. Em um dos registros, também aparecem Emilie Lesclaux e Sandra Delgado, companheiras dos dois. Nos comentários da postagem, diversos famosos e seguidores demonstraram apoio ao diretor e ao ator. “Vencedores, sim”, escreveu Marina Ruy Barbosa, enquanto Sabrina Sato publicou emojis de palmas e coração.

De acordo com o cineasta, as imagens foram feitas no Chateau Marmont, tradicional hotel próximo a Beverly Hills, em Los Angeles, na Califórnia. A diária no local gira em torno de R$ 5.500. O endereço fica a cerca de 3,2 km do Dolby Theatre, onde ocorre o Oscar, com deslocamento de aproximadamente 11 minutos de carro.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Kleber Mendonça Filho posa com Wagner Moura e recebe chuva de elogios de famosasReprodução / Instagram Kleber Mendonça Filho posa com Wagner Moura e recebe chuva de elogios de famosasReprodução / @kleber_mendonca_filho Kleber Mendonça Filho posa com Wagner Moura e recebe chuva de elogios de famosasReprodução / @kleber_mendonca_filho Wagner Moura no tapete vermelho do Oscar 2026Fotos: AP Photo/Gregory Bull, Jordan Strauss/Invision/AP e Richard Shotwell/Invision/AP Wagner Moura e Kleber Mendonça FilhoReprodução/Instagram

Voltar

Próximo

Leia Também

Cultura

“O Agente Secreto” é sobre “o Brasil dos últimos dez anos”, diz Kleber Mendonça Filho

Cultura

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, é indicado ao César, o Oscar francês

Cultura

“O Agente Secreto”: o que esperar do filme de Kleber Mendonça Filho cotado ao Oscar

Famosos

“Felicidade absoluta”, comemora mulher de Wagner Moura após prêmio de melhor ator

“Já ansioso aqui pelo próximo filme”, afirmou uma pessoa animada. “Muito orgulho! E vocês estão chiquérrimos nesses registros!”, elogiou outra. “Muito amor, vencerem demais”, disse mais uma.

Na última edição do Oscar, “O Agente Secreto” igualou o desempenho de “Cidade de Deus” ao conquistar quatro indicações: Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco, Melhor Filme e Melhor Ator, pela atuação de Wagner Moura.

Fique por dentro!

Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no WhatsApp! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.

Tags:Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura

Whatsapp

telegram

facebook

twitter

Fonte: Portal Leo Dias