Quase um ano após o vídeo que parou a internet, Kristin Cabot Coldplay vídeo chefe ex-marido voltou aos holofotes com revelações surpreendentes.

Em uma entrevista reveladora ao The Oprah Podcast, com Oprah Winfrey, a ex-executiva detalhou os bastidores do flagrante com Andy Byron, então CEO da empresa Astronomer, e revelou uma coincidência de arrepiar: seu ex-marido estava no mesmo estádio, entre 55 mil pessoas, no dia do vídeo.

Kristin esclareceu que, ao contrário do que as redes sociais apontaram na época, ela já estava separada quando o vídeo foi gravado em Boston. “Algumas semanas antes do concerto, eu e o meu marido decidimos nos separar. Estávamos vivendo separados e preparando o divórcio”, explicou.

O medo do encontro indesejado

A revelação mais chocante da entrevista foi a presença do ex no local. Segundo Kristin, foi sua própria filha quem a alertou sobre a presença do pai no estádio. “Pensei: ‘Isto vai ser estranho se o encontrar aqui com o Andy’. Mas achei que, com 55 mil pessoas, não ia acontecer”, pontuou a executiva, que acabou sendo “encontrada” não pelo ex, mas pelas lentes de milhares de smartphones.

Com informações de Metrópoles.

Críticas ao silêncio do CEO

Kristin não poupou críticas à postura de Andy Byron após o escândalo. Ela classificou seu próprio comportamento como “impróprio”, mas detonou a falta de integridade do então parceiro. “Para mim, ele não era a pessoa que dizia ser e mentir é inaceitável. Ele tem o privilégio de ficar em silêncio e voltar ao trabalho quando estiver pronto. Eu não”, desabafou.

A executiva destacou a disparidade de tratamento entre homens e mulheres em situações de exposição pública. Enquanto ela enfrentou paparazzi na porta de casa e invasão de privacidade por semanas, o CEO permaneceu calado. “Sinto que preciso vir a público explicar e justificar, enquanto ele permanece em silêncio. Para mim, essa não é uma qualidade que eu procuraria em um parceiro ou chefe”, disparou.

O impacto do “cancelamento”

Ao aceitar falar com Oprah, Kristin disse que seu objetivo é mostrar o impacto real de quando vidas privadas são transformadas em conteúdo para “likes”. “Minha mãe ensinou que o silêncio é aceitar o que aconteceu. Quero mostrar o que acontece quando pessoas espreitam pelas suas janelas e buzinam na sua porta por causa de um vídeo compartilhado”, encerrou.