Lançamentos da Semana: feat de Manu Bahtidão e Léo Santana e o disco de Harry Styles

Março chegou com tudo! Para quem está buscando encorpar as playlists na primeira semana do mês, veio ao lugar certo. No Brasil, a principal novidade é o super feat entre Manu Bahtidão e Léo Santana na faixa “Quem Disse Que o Amor é Bom”. Já na gringa, Harry Styles e Shakira comandam os lançamentos.

Confira os principais lançamentos musicais da semana:

Veja as fotos Abrir em tela cheia Manu Bahtidão e Léo Santana Reprodução Harry Styles fará dois shows extras em São Paulo Crédito: Reprodução Naiara Azevedo Reprodução Shakira e Beéle Reprodução Nadson, O Ferinha Reprodução Matogrosso e Mathias com César Menotti e Fabiano Reprodução MC GP se une a MC Meno K e Oruam Reprodução Voltar

Próximo

Leia Também Música Beyoncé, Harry Styles e mais: 2026 pode trazer vários artistas de volta à ativa Famosos Brasileira que perseguia Harry Styles é condenada e banida de shows dele Famosos Brasileira é acusada de perseguir Harry Styles na Inglaterra Música Brit Awards anuncia performances de Harry Styles, Olivia Dean, Rosalía e mais

Manu Bahtidão e Léo Santana

Encerrando um projeto que já ultrapassa a marca de quase 100 milhões de visualizações no YouTube, Manu Bahtidão disponibiliza na íntegra o álbum “Destino”, gravado no final de 2024 no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O novo volume chega com três faixas inéditas, que se somam às 14 já lançadas, consolidando o sucesso do trabalho.

Entre os destaques está “Quem Disse Que o Amor é Bom”, parceria com Léo Santana. A faixa conduz o ouvinte por uma narrativa crua sobre decepção e blindagem emocional. A canção transforma dor em refrão e questiona a romantização dos sentimentos quando o coração já foi quebrado.

Harry Styles na era disco

Após quatro longos anos sem um disco novo, o inglês Harry Styles nos agraciou com um novo disco eletrônico, sutil e muito inteligente. Com “Kiss All The Time Disco Occasionally”, o artista reafirma seu patamar atual, que é o mais alto na indústria.

Naiara Azevedo

Naiara Azevedo apresenta ao público mais um capítulo do projeto especial “Naiara15”. A cantora lança a inédita e envolvente “Criado Com Vó”, faixa que já demonstrava força desde a guia que viralizou organicamente, apresentando

números expressivos antes mesmo do lançamento oficial.

Shakira se une a Beéle

Shakira e a estrela colombiana em ascensão Beéle lançaram o novo single “ALGO TÚ”. Eles apresentaram a música ao vivo no último fim de semana, no Zócalo da Cidade do México, em um evento que se tornou o maior já realizado no local. Diante de mais de 400 mil fãs, os dois incendiaram a praça e aumentaram ainda mais a expectativa para o lançamento.

No single, seus estilos se complementam perfeitamente, resultando em uma fusão envolvente de ritmos latinos e afro, com referências a instrumentos e sonoridades tradicionais, como a gaita colombiana, em uma homenagem a Barranquilla, cidade natal de ambos.

Nadson “Super Homem”

E se o passado resolvesse ligar justo no dia do seu casamento? Em “Super Homem”, novo single de Nadson O Ferinha, o amor antigo volta tarde demais, quando o coração já escolheu seguir em frente. Entre arrependimentos, cura e um “aceito” definitivo, Nadson entrega uma das interpretações mais intensas de sua carreira.

Matogrosso e Mathias fecham projeto

Há histórias que não cabem no tempo e vozes que não se apagam. Matogrosso & Mathias colocam um ponto final na série de lançamentos do célebre álbum, “Pedaço de Minha Vida”.

O sexto EP é o fechamento de um ciclo que atravessa cinco décadas e revisita grandes clássicos, reafirmando o protagonismo da dupla na construção e evolução da música sertaneja brasileira. A série final de lançamentos do álbum icônico traz Daniel, Chitãozinho & Xororó e Os Menotti em releituras extraordinárias, com direito a entrega de um microfone de ouro em homenagem ao legado inestimável de Matogrosso.

MC GP se une a Oruam e MC Meno K

MC GP lança o single “Presentinho”, em parceria que reúne dois nomes de grande visibilidade na cena atual: Meno K e Oruam. A faixa chega após intensa circulação de trechos nas redes, onde o público já vinha antecipando o lançamento e ampliando a expectativa em torno do encontro.