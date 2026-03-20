A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Vitória, pela 7ª rodada do Brasileirão, ficou em segundo plano diante da grave lesão sofrida pelo lateral-esquerdo Marlon. O clube confirmou que o atleta sofreu uma fratura exposta no tornozelo direito após uma dividida forte com o volante Caíque, no segundo tempo da partida.

Marlon já está internado no Hospital Moinhos de Vento e será submetido a um procedimento cirúrgico na tarde desta sexta-feira (20/03).

O departamento médico tricolor estima um período de recuperação de, no mínimo, cinco meses, o que praticamente encerra a participação do jogador em boa parte da temporada de 2026.

O Impacto no Elenco e Comissao Técnica

O clima no vestiário gremista após o jogo era de velório, apesar do resultado positivo em campo. O técnico Luís Castro não escondeu o abalo emocional durante a coletiva de imprensa. “É triste demais ver um colega incapacitado. Essas lesões ficam na memória. Disse aos jogadores para que honrassem o colega”, desabafou o treinador.

O goleiro Weverton e os companheiros Willian e Carlos Vinicius foram ao hospital prestar apoio logo após o apito final. “É a hora de mostrar a nossa união”, destacou o arqueiro gremista.

Entenda a Gravidade da Lesão

Uma fratura exposta ocorre quando o osso rompe a barreira da pele, o que aumenta significativamente o risco de infecção e exige uma intervenção cirúrgica imediata para limpeza e fixação óssea.

Cirurgia: Realizada para alinhar o osso e fixá-lo com placas ou pinos.

Fisioterapia: Essencial após a cicatrização inicial para recuperar a mobilidade da articulação.

Retorno: Atletas de alto rendimento precisam de meses para recuperar a massa muscular e a confiança no apoio do pé.

Solidariedade do Adversário

Mesmo com a bola rolando, o Vitória utilizou suas redes sociais para desejar uma pronta recuperação ao atleta, um gesto de “fair play” que foi muito elogiado pela diretoria do Grêmio e pelos torcedores nas redes sociais.