Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP: “Livramento”

O cantor Latino passou por um grande susto na manhã desta sexta-feira (6/3) após o ônibus que transportava ele e sua equipe se envolver em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Matão, no interior paulista.

Após o ocorrido, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs informando que todos estão bem e agradeceu pelo fato de ninguém ter se ferido gravemente.