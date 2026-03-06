Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de SP: “Livramento”

O cantor Latino passou por um grande susto na manhã desta sexta-feira (6/3) após o ônibus que transportava ele e sua equipe se envolver em um acidente na Rodovia Washington Luís (SP-310), na região de Matão, no interior paulista.
Após o ocorrido, o artista usou as redes sociais para tranquilizar os fãs informando que todos estão bem e agradeceu pelo fato de ninguém ter se ferido gravemente.
Segundo informações divulgadas pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela administração do trecho, a ocorrência foi registrada no quilômetro 308+600 da rodovia, na pista sul, no sentido interior-capital.
Ainda conforme a empresa, o ônibus seguia pela faixa da direita da pista norte quando, por circunstâncias que ainda estão sendo investigadas, o motorista perdeu o controle da direção. Com isso, o veículo atravessou para o outro lado da via e acabou indo parar no acostamento da pista sul, já no sentido contrário ao fluxo.
O veículo havia saído de Mogi das Cruzes e tinha como destino São José do Rio Preto, onde o cantor tem apresentação marcada para este sábado (7/3). Até o momento, o compromisso na cidade segue mantido e não foi anunciado qualquer cancelamento do show.