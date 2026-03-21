Leandro Boneco vence Prova do Anjo e movimenta jogo no BBB 26

Leandro Boneco venceu a décima Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21) e conquistou um dos poderes mais importantes da semana dentro da casa. Com a vitória, o participante poderá imunizar um colega na formação do Paredão e influenciar diretamente os rumos do jogo.

A dinâmica da prova exigiu agilidade e precisão dos participantes, que precisaram empilhar mini latinhas no menor tempo possível. Boneco levou a melhor na disputa e garantiu o colar do Anjo.

Além da imunidade, o vencedor também ganhou o direito de indicar dois confinados para o Castigo do Monstro, uma das punições mais temidas do reality. Após a prova, Leandro escolheu Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach para cumprir a penalidade, o que gerou repercussão dentro e fora da casa.

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Outra possibilidade prevista na dinâmica é a troca do vídeo da família por um benefício extra, como uma segunda imunidade, decisão que costuma impactar emocionalmente os participantes e o andamento do jogo.

A vitória de Leandro também repercutiu nas redes sociais, com internautas comentando as escolhas do brother e os desdobramentos da prova na formação do próximo Paredão.