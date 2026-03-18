Leilão do Detran no Acre vai vender mais de 100 veículos apreendidos; veja como participar

Mais de 100 veículos apreendidos em operações de trânsito serão colocados à venda em um leilão público autorizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (18). Quem quiser conferir os veículos pessoalmente poderá fazer uma visita ao pátio onde estão guardados, em Brasiléia.

O leilão será realizado de forma totalmente online, permitindo que interessados deem lances pela internet, sem precisar sair de casa. A venda dos veículos está marcada para o dia 7 de abril de 2026, com início às 8h (horário local). Ao todo, serão disponibilizados 118 lotes, que incluem carros e motocicletas em diferentes condições.

O evento será conduzido por uma leiloeira oficial credenciada e transmitido pelo site https://www.wrleiloes.com.br/.

Que tipos de veículos estarão disponíveis

Os veículos colocados à venda foram apreendidos, abandonados ou removidos durante fiscalizações de trânsito e não foram retirados pelos proprietários dentro do prazo legal.

Entre os lotes, haverá:

veículos que podem ser recuperados e voltar a circular;

veículos com motor inutilizado;

sucatas destinadas apenas ao reaproveitamento de peças.

No caso dos veículos recuperáveis, o comprador só poderá utilizá-los após regularizar toda a documentação exigida pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Visitação antes dos lances

A inspeção visual será permitida nos dias 30 e 31 de março e 1º de abril, em horários definidos no edital. A vistoria serve para que os interessados avaliem o estado dos veículos antes de decidir participar do leilão.

Os lances serão feitos exclusivamente pela internet, mediante cadastro no site oficial do leilão. O edital completo, com a lista dos veículos e valores iniciais, está disponível nas páginas do Detran-AC e da empresa responsável pela organização.

A expectativa é que o leilão atraia tanto pessoas interessadas em veículos para uso próprio quanto compradores que buscam peças automotivas a preços mais baixos.

Leilão