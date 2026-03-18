18/03/2026
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Leishmaniose em Rio Branco: Saúde alerta sobre doença e orienta moradores

Existem dois tipos principais da doença na região: a leishmaniose cutânea e a leishmaniose mucosa

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A leishmaniose é transmitida por picada de mosquito
A leishmaniose é transmitida por picada de mosquito/Foto: Reprodução

Um vídeo publicado pela Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa) traz informações essenciais sobre a leishmaniose, doença infecciosa que afeta a região. A doença é causada por um parasita do gênero Leishmania e transmitida pela picada do mosquito infectado.

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O mosquito-palha, ou conhecido como Birigui, se infecta ao picar animais silvestres. Ao picar um ser humano, o mosquito transmite a doença. A leishmaniose é predominante na zona rural, áreas florestais e ribeirinhas de Rio Branco, onde a presença do vetor e dos reservatórios é maior.

LEIA TAMBÉM: Semsa realiza investigação da presença do vetor da Leishmaniose Tegumentar em áreas periurbanas

Existem dois tipos principais da doença na região: a leishmaniose cutânea e a leishmaniose mucosa.

“É uma doença predominante na zona rural, florestal e ribeirinhas, onde tem a presença de animais silvestres. A leishmaniose mais comum na nossa região são as leishmaniose cutânea e mucosa. Elas podem aparecer em qualquer parte do corpo, inclusive no nariz. São feridas indolores, algumas podem coçar, e de difícil cicatrização. Após o diagnóstico positivo, é iniciado o protocolo de tratamento e você vai receber ele totalmente gratuito pelo SUS”, explica Alice Vieira, servidora da Saúde municipal.

A Semsa recomenda: “Se você suspeitar, não espere! Procure uma URAP mais próxima da sua casa. O diagnóstico e o tratamento são gratuitos pelo SUS. Quanto antes tratar, melhor a recuperação”, diz a publicação.

VEJA O VÍDEO:

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