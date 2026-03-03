O Leonardo Jardim é, oficialmente, o novo comandante do Flamengo. Em uma operação relâmpago conduzida pela diretoria rubro-negra logo após a demissão de Filipe Luís na madrugada de hoje, o treinador português de 51 anos aceitou o desafio de liderar o clube da Gávea. Jardim é esperado no Brasil ainda nesta terça-feira (3/3) para assinar contrato e iniciar os trabalhos visando a final do Campeonato Carioca.
Com passagens marcantes pela Europa e uma temporada recente de destaque no futebol brasileiro, Leonardo Jardim chega com a missão de reverter o clima de instabilidade após a perda de títulos no início do ano.
Trajetória e Sucesso no Brasil
Em 2025, o treinador comandou o Cruzeiro, onde realizou uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro. Sob sua gestão, a equipe mineira terminou a competição na terceira posição, somando 70 pontos e garantindo vaga direta na Libertadores.
Na Europa, seu ápice foi no Monaco (2016/2017), quando quebrou a hegemonia de quatro anos do PSG ao conquistar o título francês e alcançar a semifinal da Champions League com um elenco recheado de estrelas como Mbappé.
A Polêmica: “No Brasil, só o Cruzeiro”
A contratação de Leonardo Jardim pelo Flamengo não passou ilesa de críticas, especialmente por parte da torcida mineira. Em agosto do ano passado, enquanto ainda dirigia a Raposa, o técnico deu uma declaração enfática que agora cobra seu preço nas redes sociais.
“Vou deixar claro: no Brasil, eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil”, afirmou o técnico na ocasião.
|Momento da Carreira
|Clube
|Feito de Destaque
|2016/2017
|Monaco (FRA)
|Campeão Francês e Semifinalista Champions
|2025
|Cruzeiro (BRA)
|3º Lugar no Brasileirão (70 pontos)
|2026
|Flamengo (BRA)
|Novo treinador contratado em 03/03
Demissão Relâmpago de Filipe Luís
O anúncio de Leonardo Jardim ocorre poucas horas depois de uma das demissões mais inusitadas da história recente do clube. Filipe Luís foi desligado mesmo após vencer o Madureira por 8 a 0 no Maracanã. A goleada não foi suficiente para apagar o peso dos vice-campeonatos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana neste início de 2026.
Fonte: Metrópoles
Redigido por: ContilNet