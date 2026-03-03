O Leonardo Jardim é, oficialmente, o novo comandante do Flamengo. Em uma operação relâmpago conduzida pela diretoria rubro-negra logo após a demissão de Filipe Luís na madrugada de hoje, o treinador português de 51 anos aceitou o desafio de liderar o clube da Gávea. Jardim é esperado no Brasil ainda nesta terça-feira (3/3) para assinar contrato e iniciar os trabalhos visando a final do Campeonato Carioca.

Com passagens marcantes pela Europa e uma temporada recente de destaque no futebol brasileiro, Leonardo Jardim chega com a missão de reverter o clima de instabilidade após a perda de títulos no início do ano.

Trajetória e Sucesso no Brasil

Em 2025, o treinador comandou o Cruzeiro, onde realizou uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro. Sob sua gestão, a equipe mineira terminou a competição na terceira posição, somando 70 pontos e garantindo vaga direta na Libertadores.

Na Europa, seu ápice foi no Monaco (2016/2017), quando quebrou a hegemonia de quatro anos do PSG ao conquistar o título francês e alcançar a semifinal da Champions League com um elenco recheado de estrelas como Mbappé.

A Polêmica: “No Brasil, só o Cruzeiro”

A contratação de Leonardo Jardim pelo Flamengo não passou ilesa de críticas, especialmente por parte da torcida mineira. Em agosto do ano passado, enquanto ainda dirigia a Raposa, o técnico deu uma declaração enfática que agora cobra seu preço nas redes sociais.

“Vou deixar claro: no Brasil, eu só vou treinar o Cruzeiro. Isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil”, afirmou o técnico na ocasião.

Momento da Carreira Clube Feito de Destaque 2016/2017 Monaco (FRA) Campeão Francês e Semifinalista Champions 2025 Cruzeiro (BRA) 3º Lugar no Brasileirão (70 pontos) 2026 Flamengo (BRA) Novo treinador contratado em 03/03

Demissão Relâmpago de Filipe Luís

O anúncio de Leonardo Jardim ocorre poucas horas depois de uma das demissões mais inusitadas da história recente do clube. Filipe Luís foi desligado mesmo após vencer o Madureira por 8 a 0 no Maracanã. A goleada não foi suficiente para apagar o peso dos vice-campeonatos da Supercopa e da Recopa Sul-Americana neste início de 2026.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: ContilNet