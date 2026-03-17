17/03/2026
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Licenciamento de veículos no Acre tem novo calendário para 2026; veja alterações nas datas

Detran altera prazos conforme final da placa e define datas até outubro para regularização

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De acordo com a nova portaria, os vencimentos começam no fim de maio e seguem até outubro.
De acordo com a nova portaria, os vencimentos começam no fim de maio e seguem até outubro | Foto: Reprodução

Os proprietários de veículos no Acre precisam ficar atentos: o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou um novo calendário para o licenciamento anual de 2026. A mudança, divulgada na edição desta terça-feira (17), do Diário Oficial do Estado (DOE), redefine os prazos de regularização conforme o número final da placa e já está em vigor em todo o estado.

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De acordo com a nova portaria, os vencimentos começam no fim de maio e seguem até outubro. Veículos com placas terminadas em 1 e 2 devem ser licenciados até o dia 29 de maio. Já os de final 3 e 4 têm prazo até 30 de junho. Para placas 5 e 6, o limite é 31 de julho, enquanto os finais 7 e 8 devem regularizar a situação até 31 de agosto.

LEIA TAMBÉM: Detran do Acre publica lista de infrações e inicia período para apresentação de defesa; saiba mais

Os veículos com final 9 têm até o dia 30 de setembro, e aqueles com placa terminada em 0 devem realizar o licenciamento até 30 de outubro.

A medida substitui a portaria anterior, publicada em dezembro de 2025, e ajusta o cronograma ao calendário do IPVA deste ano. O objetivo é organizar o fluxo de atendimento e evitar sobrecargas no sistema ao longo do ano.

Sem o licenciamento em dia, o veículo fica irregular e o proprietário pode ser multado, além de ter o carro sujeito a apreensão em fiscalizações.

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