Licitação para construção do parque Mamédio Bittar em Sena Madureira é novamente suspensa

A sessão do certame estava inicialmente marcada para ocorrer no dia 6 de março de 2026

Projeto inicial mostra como seria a entrada do parque
A sessão do certame estava inicialmente marcada para ocorrer no dia 6 de março de 2026 | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Sena Madureira, por meio da Secretaria de Licitações e Contratos, tornou pública a suspensão da Concorrência Eletrônica nº 006/2025 – Compras Gov nº 90006/2025, que prevê a contratação de uma empresa de engenharia especializada para a implantação do Parque Linear Mamédio Bittar, no município.

A suspensão do processo licitatório foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado (DOE) e no Diário Oficial da União (DOU), por meio de aviso oficial da Secretaria de Licitações e Contratos, informando que o certame ficará suspenso até nova deliberação.

De acordo com o aviso, a licitação tem como objetivo selecionar uma empresa responsável pela execução da obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra qualificada, equipamentos e demais serviços necessários para a implantação do espaço público. A execução seguiria as planilhas e parâmetros estabelecidos pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e/ou SBC.

A sessão do certame estava inicialmente marcada para ocorrer no dia 6 de março de 2026, às 9h15 (horário de Brasília). No entanto, conforme o comunicado oficial, o processo foi suspenso e ainda não há nova data definida para a continuidade da licitação.

A expectativa é que novas informações sobre o andamento do processo sejam divulgadas posteriormente pelos órgãos responsáveis.

