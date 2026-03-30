Licitação prevê ampliar sistema de água em Senador Guiomard

O governo do Acre abriu licitação para contratação de empresa responsável pela ampliação do sistema de abastecimento de água no município de Senador Guiomard. A medida foi publicada no Diário Oficial (DOE) desta segunda-feira (30) e integra um pacote de melhorias na infraestrutura hídrica da região.

De acordo com o edital, a contratação será do tipo integrada, ou seja, a empresa vencedora ficará responsável tanto pela elaboração dos projetos quanto pela execução das obras. A iniciativa prevê intervenções que vão desde a criação de novas estruturas até a modernização do sistema já existente.

Além disso, o objetivo é ampliar a capacidade de distribuição de água, garantindo maior regularidade no fornecimento e atendendo à demanda crescente da população. A proposta também busca reduzir falhas operacionais e melhorar a eficiência do serviço.

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O processo licitatório está sob responsabilidade do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre), com recebimento de propostas marcado para os próximos meses, por meio de plataformas oficiais de compras públicas.

A abertura da licitação ocorre em um cenário de necessidade de expansão dos serviços básicos, especialmente em municípios que apresentam crescimento urbano e aumento no consumo de água.