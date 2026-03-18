Líder do governo na Câmara: Redução dos juros é pequeno avanço, mas insuficiente

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O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), criticou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, medida que considera insuficiente. A afirmação foi publicada na rede social X, nesta quarta-feira, 18.

“O Comitê de Política Monetária (Copom) anunciou a redução da taxa básica de juros, a Selic, de 15% para 14,75% ao ano. É um pequeno avanço, mas ainda insuficiente diante dos desafios do País”, escreveu.

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Guimarães acrescentou: “As taxas seguem muito altas, travando investimentos, dificultando o crédito e limitando o crescimento econômico. É fundamental avançar mais, com reduções consistentes, para estimular o desenvolvimento, gerar empregos e impulsionar a economia brasileira”.

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O líder do PT na Câmara, deputado Pedro Uczai (SC), também rechaçou a decisão e a classificou como tímida. “Uma vergonha! Enquanto o governo do presidente Lula trabalha para gerar emprego, ampliar o crédito e fortalecer a renda, o Banco Central do Brasil insiste em manter uma das taxas de juros mais altas do mundo”, postou.

Fonte: InfoMoney