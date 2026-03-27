27/03/2026
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Lideranças indígenas do Acre se filiam ao PT em evento no Juruá

Filiações no Juruá reúnem diferentes etnias e fortalecem pré-candidaturas

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Durante o evento, o presidente estadual do PT, André Kamai, destacou o simbolismo da união entre diferentes povos. — Durante o evento, o presidente estadual do PT, André Kamai, destacou o simbolismo da união entre diferentes povos. — Foto: cedida/assessoria

As lideranças indígenas estão se articulando para ocupar mais espaos nas eleições 2026. Ainda nesta quinta-feira (26), em Cruzeiro do Sul, representantes de diferentes povos se reuniram em uma plenária para novas filiações partidárias no Partido dos Trabalhados (PT). A ideia é fortalecer um projeto coletivo de representatividade.

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O encontro reuniu indígenas de etnias como Huni Kuin, Yawanawa e Ashaninka, que passam a integrar uma frente política com o objetivo de disputar vagas no Legislativo estadual e federal.

LEIA TAMBÉM: Em Cena: André Kamai é o entrevistado do podcast do ContilNet nesta segunda

Durante o evento, o presidente estadual do PT, André Kamai, destacou o simbolismo da união entre diferentes povos em torno de um mesmo projeto político. Segundo ele, o momento representa uma mudança de rumo na forma como essas lideranças buscam participação institucional, naquilo que classifica como um ato histórico. “Filiamos aqui mais de 15 pessoas no Partido dos Trabalhadores, fortalecendo a nossa luta aqui no Vale do Juruá”, declarou Kamai durante seu discurso. “Filiamos também três pré-candidatos, o nosso companheiro Isaac Piyãko, o nosso companheiro Manuel Siã Kaxinawa e o nosso companheiro Ninawa Huni Kui. A gente tem certeza absoluta que a unidade dos povos indígenas vai possibilitar que nós tenhamos no futuro um representante indígena na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal”.

Nos últimos anos, o Acre registrou avanços na regularização de terras indígenas. — Foto: cedida/assessoria

No evento, Isaac Piyãko reforçou que a atuação política não deve se limitar às pautas indígenas. “Não vim para governar só para os povos indígenas, vim para governar para todos”, afirmou, ao defender uma atuação mais ampla dentro do parlamento.

A articulação também ganha força em um contexto de retomada de políticas públicas voltadas aos povos originários em nível federal. Nos últimos anos, o Acre registrou avanços na regularização de terras indígenas, como a homologação das Terras Indígenas Arara do Rio Amônia e Rio Gregório, além do andamento de processos como o da TI Nawa, no próprio Juruá.

 

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