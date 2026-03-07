Líderes do BBB escutam estratégia de Ana Paula Renault e planejam contra-ataque no jogo

Os líderes da semana no Big Brother Brasil 26, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, utilizaram a Central do Líder durante a madrugada deste sábado (7) para acompanhar uma conversa da jornalista Ana Paula Renault com aliadas dentro da casa e passaram a discutir uma possível estratégia para o próximo Paredão. As informações são do gshow.

Os brothers assistiram às imagens do Quarto Sonho da Eternidade e ouviram parte do diálogo em que Ana Paula comentava sobre conversas que teve com Jordana e Marciele. Durante o papo, a jornalista demonstrou interesse em articular votos contra Babu Santana na próxima formação de Paredão.

Ao ouvir a conversa, Jonas reagiu à estratégia da sister. “Então é isso mesmo, ela quer juntar”, comentou o brother. Os dois demonstraram surpresa com o teor da conversa e passaram a analisar a movimentação dentro do jogo.

Cowboy avaliou que Ana Paula estaria fragilizada no momento. “Ela está frágil”, opinou o líder. Jonas concordou: “Ela está preocupada”. Em seguida, os dois passaram a discutir como poderiam usar as informações a favor do próprio grupo.

Entre as possibilidades levantadas pelos brothers está a tentativa de conversar com Babu para entender qual será sua postura na votação. “Dá para tentar pescar com o Babu o que ele pretende fazer nesse Paredão”, comentou Alberto.

Os líderes também cogitaram montar uma estratégia para surpreender Ana Paula durante a votação. Segundo Cowboy, uma das ideias seria incentivar aliadas da jornalista a aparentar apoio à estratégia dela, mas votar de forma diferente no momento decisivo.

“Ou então nós podemos armar para ela, feio, com o Babu. Das meninas falarem que vão com ela e, na hora, em vez de votar com ela, votam com o Babu”, planejou o brother.

Na sequência, os dois continuaram analisando possíveis votos dentro da casa e avaliaram o posicionamento de outros participantes, incluindo Gabriela, enquanto calculavam quantos votos seriam necessários para que a estratégia de Ana Paula pudesse ou não levar Babu ao Paredão.

Com informaçoes do gshow