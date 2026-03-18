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“Lilo & Stitch” e “Os Incríveis” ganham sequências e têm previsão de estreia divulgada

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“Lilo & Stitch” e “Os Incríveis” ganham sequências e têm previsão de estreia divulgada

Disney confirma continuações do live-action de “Lilo & Stitch” e animação de “Os Incríveis”, mas fãs terão que esperar ao menos dois anos

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Ana Clara Andrade

18/03/2026 às 18:12

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“Lilo & Stitch” e “Os Incríveis” ganham sequências (Foto/Disney)

É oficial: “Lilo & Stitch” vai ganhar sequência e não vem sozinha. “Os Incríveis” também teve um novo filme confirmado. Nesta quarta-feira (18/3), a Disney incluiu os longas em seu calendário oficial de lançamentos. Apesar da novidade animar os fãs, a espera será longa, já que as estreias estão previstas apenas para o verão americano de 2028.

Após o sucesso da versão em live-action de “Lilo & Stitch”, lançado em 2025 e que ultrapassou a marca de US$1 bilhão nas bilheterias mundiais, a ideia é repetir o feito com a sequência. Até o momento, porém, poucos detalhes sobre enredo e o elenco foram divulgados. Segundo a Variety, a previsão de lançamento é 26 de maio de 2028.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Vídeo confirma a sequência de Lilo & StitchReprodução / X Lilo & StitchReprodução (Disney) Lilo & Stitch (2025).Reprodução: X / @DisneyStudios Os IncríveisReprodução / Disney Protagonistas de Os IncríveisReprodução / Disney Os Incríveis 3, animação da Disney/PixarFoto: Adoro Cinema

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Já “Os Incríveis 3” conta com mais detalhes revelados. Ainda de acordo com informações divulgadas pela revista americana, Peter Sohn, responsável por “Elementos”, foi escolhido para dirigir a nova animação, que até o momento ainda não ganhou teaser. As vozes do elenco original devem ser mantidas, repetindo a fórmula de sucesso dos primeiros filmes.

O enredo, por sua vez, segue em sigilo, mas a expectativa é que continue acompanhando a rotina da família de super-heróis que tenta levar uma vida “normal” no subúrbio, uma história que conquistou o público desde o lançamento do primeiro filme, “Os Incríveis”, em 2024. A previsão é que a sequência chegue ao público em 16 de junho de 2028.

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Tags:Disney, Elementos, Lançamentos, Lilo, lilo & stitch, Os Incríveis

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Fonte: Portal Leo Dias

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