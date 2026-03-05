05/03/2026
ContilPop
Lista de candidatos aptos em perícia médica de seletivo da Educação é divulgada; veja nomes

Lista confirma candidatos PCD considerados aptos para cargos temporários

Foto: Secom

Candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência no processo seletivo da educação estadual já podem conferir o resultado da etapa de perícia médica. A lista definitiva foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira (5) e confirma os participantes considerados aptos a continuar no certame promovido pelo governo do Acre para contratação temporária de profissionais da rede pública de ensino.

O processo seletivo é conduzido pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) em conjunto com a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) e integra o edital nº 001/2025, lançado para reforçar equipes em programas educacionais da rede pública estadual.

De acordo com a publicação, os candidatos aptos concorrem a vagas em áreas como Educação de Jovens e Adultos (EJA), programas de educação no campo e projetos de aprendizagem, abrangendo disciplinas como linguagens, matemática, ciências humanas, educação física e língua inglesa.

A lista completa apresenta os nomes dos candidatos considerados aptos após avaliação médica, etapa obrigatória para a confirmação do enquadramento nas vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Segundo o edital, eventuais dúvidas sobre o processo seletivo podem ser esclarecidas junto ao Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela organização do certame.

LEIA OS NOMES: 

