Ao que tudo indica, o coração de Lívia Andrade tem um novo dono e ele é um campeão mundial. Após o fim conturbado e polêmico de seu casamento com Marcos Araújo, a apresentadora foi flagrada na noite desta quarta-feira (11/03) em clima de total sintonia com o astro do MMA, Alex Poatan.

O suposto novo casal foi visto junto em um evento de lutas no Rio de Janeiro, atraindo todos os olhares.

De acordo com testemunhas, Lívia e Poatan chegaram juntos ao local, ocuparam assentos lado a lado durante toda a programação e também deixaram o espaço no mesmo veículo.

O clima de intimidade não passou despercebido, especialmente após a participação do lutador no Domingão com Huck no último domingo (8), onde a loira chegou a postar uma foto ao lado do atleta em suas redes sociais.

Polêmicas com o ex: Marcos Araújo

A possível “virada de página” de Lívia Andrade ocorre em meio a uma batalha judicial pesada contra seu ex-marido, Marcos Araújo. Em outubro de 2025, a apresentadora registrou um boletim de ocorrência denunciando abusos e cobrando uma quantia de aproximadamente US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) que teria sido emprestada ao empresário durante a união.

Além da dívida, Lívia acusa Marcos de ter retirado quase R$ 5 milhões de sua conta bancária sem autorização após o término. O relato policial também inclui graves acusações de:

Violência Doméstica: Relatos de comportamento agressivo após o fim do casamento.

Violência Patrimonial: Retirada de valores e controle financeiro indevido.

Perseguição: Queixas de ameaças e intimidações constantes por parte do ex-companheiro.

Novo capítulo

Enquanto o processo judicial corre sob sigilo, Lívia parece focada em novos projetos e, possivelmente, em um novo amor.

Alex Poatan, conhecido mundialmente por sua frieza e força nos octógonos do UFC, ainda não se manifestou sobre os rumores, mas a presença constante da apresentadora em seus círculos sociais indica que a relação vai além de uma simples amizade profissional iniciada nos estúdios da Globo.

