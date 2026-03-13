13/03/2026
ContilPop
Localização de todos os 25 Mr. Raccoon em Resident Evil Requiem

Guia de Colecionáveis: Onde encontrar os 25 Mr. Raccoon e platinar Resident Evil Requiem

Foto: Reprodução/Map Genie

Existem 25 Mr. Raccoon espalhados pela campanha de Resident Evil: Requiem. As estatuetas aparecem em diferentes momentos da história de Leon e Grace em áreas como o Centro de Cuidados, o Departamento de Polícia de Raccoon City (R.P.D.) e as misteriosas instalações ARK.

Ao destruir todos esses itens colecionáveis, o jogador desbloqueia a conquista/troféu “Que Pestinha!” e, dependendo da dificuldade, pode liberar armas com munição infinita para sessões futuras.

Algumas estatuetas são exclusivas de certos personagens ou exigem itens específicos para serem acessadas. Confira o guia completo abaixo:

Localização no Centro de Cuidados

🦝 Mr. Raccoon #1 Logo na introdução com Leon. Após sair do elevador da Ala de Reabilitação, olhe dentro da lareira no corredor antes de subir as escadas.

🦝 Mr. Raccoon #2 Jogando com Grace, verifique a mesa da recepcionista no Saguão da Ala Leste (1º andar).

🦝 Mr. Raccoon #3 Ainda com Grace, logo após a Sala de Espera, procure na mesa ao pé da escada que leva ao Escritório do Chefe de Pesquisa.

🦝 Mr. Raccoon #4 Na Copa do Escritório (2º andar), em cima da cafeteira. Requer a Pulseira Nível 2.

🦝 Mr. Raccoon #5 Na Sala de Medicamentos, escondido atrás da cama da cela vazia ao lado de Emily. Grace precisa da Pulseira Nível 3.

🦝 Mr. Raccoon #6 Na Sala de Registros (2º andar). Está dentro de um armário emperrado que apenas Leon pode abrir usando o machado.

Localização no Pátio e Leste de Raccoon City

🦝 Mr. Raccoon #10 No Telhado. Enquanto protege Grace e Emily com o rifle, mire à esquerda do portão da capela, entre as árvores. É fácil de perder!

🦝 Mr. Raccoon #12 No telhado do Armazém Logístico. Use o rifle para mirar no viaduto distante; a estatueta está em cima de uma van branca.

🦝 Mr. Raccoon #16 Dentro da loja de conveniência do Posto de Gasolina, em uma das prateleiras de salgadinhos.

Localização no R.P.D. e ARK

🦝 Mr. Raccoon #22 Na Biblioteca da Delegacia (2º andar). Está escondido atrás de uma pilha de livros na base da estante central.

🦝 Mr. Raccoon #25 O último colecionável está na Sala de Operações das instalações ARK, jogando com Grace no final da campanha.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet

