Loja colaborativa Empório & Arte reúne marcas autorais em happy hour neste sábado; saiba mais

0
A Empório & Arte, loja colaborativa no Via Verde Shopping, em Rio Branco, promove um happy hour para os clientes. O evento acontece a partir das 16h, neste sábado (7), no Corredor B, ao lado da Vila Trampolim.
A iniciativa reúne marcas que representam a identidade cultural do Acre, com produtos que vão da moda autoral ao artesanato em cerâmica, e outros produtos.
Entre as marcas participantes estão Made in Acre, Pajéco, Jalapeño, Fla&Colab, Divittae, Aquiri, 8 Colors e Rozella.
As marcas convidam para conhecer os produtos autorais durante o happy hour.