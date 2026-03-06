07/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Modelo acreana Gaby Dobbins é indicada ao prêmio de Modelo do Ano no FFW Brasil; saiba como votar
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”

Loja colaborativa Empório & Arte reúne marcas autorais em happy hour neste sábado; saiba mais

A iniciativa reúne marcas que representam a identidade cultural do Acre

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Empório & Arte convida para happy hour
Empório & Arte convida para happy hour/Foto: cedida

A Empório & Arte, loja colaborativa no Via Verde Shopping, em Rio Branco, promove um happy hour para os clientes. O evento acontece a partir das 16h, neste sábado (7), no Corredor B, ao lado da Vila Trampolim.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A iniciativa reúne marcas que representam a identidade cultural do Acre, com produtos que vão da moda autoral ao artesanato em cerâmica, e outros produtos.

A loja colaborativa promove reúne diversas marcas autorais

A loja colaborativa promove reúne diversas marcas autorais | Foto: Reprodução

Entre as marcas participantes estão Made in Acre, Pajéco, Jalapeño, Fla&Colab, Divittae, Aquiri, 8 Colors e Rozella.

As marcas convidam para conhecer os produtos autorais durante o happy hour.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.