Loja promete quitar carnês se Brasil vencer a Copa do Mundo de 2026

Uma campanha promocional da Casas Bahia tem chamado atenção nas redes sociais ao prometer quitar carnês de clientes caso o Brasil conquiste a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a ação, a condição é válida para consumidores que adquirirem televisores com 65 polegadas ou mais, por meio do tradicional carnê da loja, dentro do período estabelecido pela promoção.

A iniciativa prevê que, caso a Seleção Brasileira seja campeã do torneio, os valores restantes das parcelas serão quitados pela empresa, conforme as regras da campanha.

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A promoção tem prazo limitado e segue critérios específicos definidos pela rede varejista, incluindo o tipo de produto e a forma de pagamento.

A estratégia faz parte de ações de marketing voltadas ao engajamento do público em torno do futebol e de grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo, que será realizada em 2026.