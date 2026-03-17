Lollapalooza Chicago anuncia line-up bombástico com Jennie do Blackpink, Tate McRae e mais

Escalação ainda conta com Zara Larssom, Olivia Dean, Sombr, The XX, Smashing Pumpkins e outros artistas

O Lollapalooza Chicago divulgou, nesta terça-feira (17/3), o line-up oficial de sua próxima edição, que acontecerá nos Estados Unidos. Entre os principais nomes confirmados estão Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, The XX e Jennie.

Além da integrante do Blackpink em apresentação solo, o K-pop também será representado por I-dle, Aespa e Cortis no festival.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Jennie é uma das integrantes do quarteto Blackpink Reprodução Instagram Tate McRae Reprodução Zara Larsson em “Midnight Sun” Divulgação Olivia Dean Reprodução Sombr Divulgação Aespa em “Angel #48” Reprodução Lorde Reprodução Charli XCX Crédito: Harley Weir Slayyyter Reprodução Voltar

Próximo

O evento será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Grant Park, em Chicago. Além dos nomes principais, estão confirmados Lil Uzi Vert, Slayyyter, Turnstile, The Neighbourhood, Yungblud, Beabadoobee, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer e Zara Larsson, entre outros artistas. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 19 de março.