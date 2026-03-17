Lollapalooza Chicago anuncia line-up bombástico com Jennie do Blackpink, Tate McRae e mais
Escalação ainda conta com Zara Larssom, Olivia Dean, Sombr, The XX, Smashing Pumpkins e outros artistas
O Lollapalooza Chicago divulgou, nesta terça-feira (17/3), o line-up oficial de sua próxima edição, que acontecerá nos Estados Unidos. Entre os principais nomes confirmados estão Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, The XX e Jennie.
Além da integrante do Blackpink em apresentação solo, o K-pop também será representado por I-dle, Aespa e Cortis no festival.
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O evento será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Grant Park, em Chicago. Além dos nomes principais, estão confirmados Lil Uzi Vert, Slayyyter, Turnstile, The Neighbourhood, Yungblud, Beabadoobee, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer e Zara Larsson, entre outros artistas. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 19 de março.
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Fonte: Portal Leo Dias