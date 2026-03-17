18/03/2026
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Lollapalooza Chicago anuncia line-up bombástico com Jennie do Blackpink, Tate McRae e mais

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Lollapalooza Chicago anuncia line-up bombástico com Jennie do Blackpink, Tate McRae e mais

Escalação ainda conta com Zara Larssom, Olivia Dean, Sombr, The XX, Smashing Pumpkins e outros artistas

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Eduardo Reis

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Lollapalooza Chicago anuncia line-up bombástico com Jennie do Blackpink, Tate McRae e mais
Jennie do Blackpink e Tate McRae estarão no Lollapalooza Chicago (Reprodução)

          O Lollapalooza Chicago divulgou, nesta terça-feira (17/3), o line-up oficial de sua próxima edição, que acontecerá nos Estados Unidos. Entre os principais nomes confirmados estão Charli XCX, Tate McRae, Lorde, Olivia Dean, The XX e Jennie.

          Além da integrante do Blackpink em apresentação solo, o K-pop também será representado por I-dle, Aespa e Cortis no festival.

          Veja as fotos

          Reprodução Instagram
          Jennie é uma das integrantes do quarteto BlackpinkReprodução Instagram
          Reprodução
          Tate McRaeReprodução
          Divulgação
          Zara Larsson em “Midnight Sun”Divulgação
          Reprodução
          Olivia DeanReprodução
          Divulgação
          SombrDivulgação
          Reprodução
          Aespa em “Angel #48”Reprodução
          Reprodução
          LordeReprodução
          Crédito: Harley Weir
          Charli XCXCrédito: Harley Weir
          Reprodução
          SlayyyterReprodução

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          O evento será realizado entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Grant Park, em Chicago. Além dos nomes principais, estão confirmados Lil Uzi Vert, Slayyyter, Turnstile, The Neighbourhood, Yungblud, Beabadoobee, Ethel Cain, Empire of the Sun, Major Lazer e Zara Larsson, entre outros artistas. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 19 de março.

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          Tags:Jennie, Lollapalooza, Tate McRae
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          Fonte: Portal Leo Dias

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