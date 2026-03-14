Lotofácil hoje, concurso 3636: Confira o resultado sorteado neste sábado (14)

As 15 dezenas do concurso número 3636 da Lotofácil foram sorteadas na noite deste sábado (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25

Até a última atualização desta matéria, a Caixa ainda não havia informado se houve ganhadores neste sorteio. O valor do prêmio estava acumulado em R$ 2 milhões.

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O próximo sorteio da Lotofácil está programado para ocorrer na segunda-feira, dia 16.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

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