15/03/2026
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Lotofácil hoje, concurso 3636: Confira o resultado sorteado neste sábado (14)

Escrito por InfoMoney
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As 15 dezenas do concurso número 3636 da Lotofácil foram sorteadas na noite deste sábado (14), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

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Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25

Até a última atualização desta matéria, a Caixa ainda não havia informado se houve ganhadores neste sorteio. O valor do prêmio estava acumulado em R$ 2 milhões.

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O próximo sorteio da Lotofácil está programado para ocorrer na segunda-feira, dia 16.

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

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