Lotofácil hoje, concurso 3638: Confira o resultado sorteado nesta terça (17)

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As 15 dezenas do concurso número 3638 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta terça-feira (17), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).
Os números sorteados foram: 07 – 10 – 03 – 22 – 18 – 15 – 13 – 25 – 19 – 02 – 11 – 24 – 06 – 20 – 08
O valor do prêmio era R$ 2 milhões.
As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.
Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.
Fonte: InfoMoney