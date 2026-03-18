18/03/2026
ContilPop
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere
Esposa de Marquito, atualiza estado de saúde do humorista e cita Ratinho
Kristin Cabot flagra chefe com ex em show do Coldplay
‘Parabéns, idiota’: Bilhete em carro mal estacionado viraliza em Maringá
Duda Beat e Allan Souza Lima confirmam namoro em evento no Rio de Janeiro
Sean Penn recebe estatueta de metal de guerra na Ucrânia após vencer o Oscar 2026

Lotofácil hoje, concurso 3639: Confira o resultado sorteado nesta quarta (18)

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Publicidade

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

As 15 dezenas do concurso número 3639 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta quarta-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 06 – 10 – 09 – 05 – 25 – 01 – 23 – 07 – 11 – 15 – 04 – 18 – 13 – 12 – 03

O valor do prêmio era R$ 2 milhões.

Planner InfoMoney

Mantenha suas finanças sob controle neste ano

Baixe agora (e de graça)!

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

Fonte: InfoMoney

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.