Lotofácil hoje, concurso 3641: Confira o resultado sorteado nesta sexta (20)

Publicidade

As 15 dezenas do concurso número 3641 da Lotofácil foram sorteadas na noite desta sexta-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram: 03 – 05 – 25 – 13 – 06 – 20 – 02 – 22 – 10 – 01 – 19 – 14 – 21 – 16 – 09

O valor do prêmio principal era R$ 12 milhões.

Planner InfoMoney

Mantenha suas finanças sob controle neste ano

Baixe agora (e de graça)!

As apostas podem ser feitas até às 19h (horário de Brasília) nas lotéricas credenciadas da Caixa, em todo o país, ou pela internet.

Para apostar na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no bilhete. O apostador ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta simples custa a partir de R$ 3,00, e os sorteios são realizados de segunda-feira a sábado.

Fonte: InfoMoney