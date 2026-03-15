Luan Santana brinca que ele e Jade Magalhães agora têm uma “mocinha chique”, Serena

Luan Santana relembrou momentos marcantes de sua história com Jade Magalhães. O cantor conversou com jornalistas, entre eles a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, e falou sobre como a música “Moça Chique” tem tudo a ver com o relacionamento. Em tom bem-humorado, ele comentou que hoje eles têm também uma “mocinha chique”, fazendo referência à filha do casal, Serena.
Durante a coletiva de imprensa de seu show em São Paulo, Luan relembrou como começou sua história com a esposa e a relação com a música: “A moça chique tem muito a ver, sim, com a nossa história, com a minha história com a Jade. Eu conheço a Jade há muitos anos. Eu a conheci em um show que fiz na cidade onde ela morava, em Alto Taquari, no interior do Mato Grosso”, iniciou.
Veja as fotos
Leia Também
Luan Santana se emociona ao relembrar apoio essencial da mãe no início da carreira
Luan Santana celebra história construída ao lado dos fãs: “Cresceram junto comigo”
“Boneca de porcelana”: Luan Santana e Jade Magalhães celebram 7 meses da filha
O cantor recordou o primeiro encontro dos dois e falou com carinho sobre a família que construíram juntos: “Foi bem no comecinho da minha carreira, tudo estava começando, e a gente dançou juntos no palco. A partir daquele momento, começamos a nos falar. Então é algo que começou muito puro, que viveu cada etapa do jeito que tinha que ser. Eu sou apaixonado pela Jade, sou apaixonado pela minha família”.
O artista também comentou sobre a chegada da filha do casal, Serena, e se emocionou ao falar do impacto da pequena na vida da família. “Hoje a Serena chegou para abrilhantar tudo ainda mais e se tornar o nosso motivo de continuar respirando. E ela, com certeza, agora vai ser a moça chique, o moço chique e a mocinha chique. Chiquezinha”, ele brincou.
Além disso, o sertanejo revelou que a música segue presente até nos momentos mais íntimos da rotina em casa. Segundo ele, cantar virou um ritual diário para a filha: “Você sabe que eu canto para ela todo dia, né? Eu pego o violão e canto todos os dias para ela. Eu vou lá no home, a gente põe ela no sofá e, no começo, ela ficava prestando atenção assim, né?”.
Luan ainda contou que o interesse da pequena pelo violão mudou com o passar do tempo e divertiu os jornalistas ao descrever como Serena reage hoje quando ele tenta tocar para ela: “Era novo para ela, ficava tentando entender o violão, como toca, as notas. Hoje, agora que ela está quase andando, já não para muito mais quieta, não. Tento tocar para ela, e ela já sai andando, já se distrai com outra coisa”.