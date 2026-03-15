16/03/2026
ContilPop
Luan Santana brinca que ele e Jade Magalhães agora têm uma “mocinha chique”, Serena

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Luan Santana relembrou momentos marcantes de sua história com Jade Magalhães. O cantor conversou com jornalistas, entre eles a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, e falou sobre como a música “Moça Chique” tem tudo a ver com o relacionamento. Em tom bem-humorado, ele comentou que hoje eles têm também uma “mocinha chique”, fazendo referência à filha do casal, Serena.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Durante a coletiva de imprensa de seu show em São Paulo, Luan relembrou como começou sua história com a esposa e a relação com a música: “A moça chique tem muito a ver, sim, com a nossa história, com a minha história com a Jade. Eu conheço a Jade há muitos anos. Eu a conheci em um show que fiz na cidade onde ela morava, em Alto Taquari, no interior do Mato Grosso”, iniciou.

Veja as fotos

Foto/Portal LeoDias
Foto/Portal LeoDias
Crédito: Reprodução Instagram
Jade Magalhães e Luan Santana com a filha, Serena
Reprodução
Jade Magalhães e Luan Santana
Foto/Alisson-Demetrio
Luan Santana leva "Registro Histórico" para Cuiabá
Foto/Divulgação
Luan Santana leva "Registro Histórico" para Cuiabá

Leia Também

O cantor recordou o primeiro encontro dos dois e falou com carinho sobre a família que construíram juntos: “Foi bem no comecinho da minha carreira, tudo estava começando, e a gente dançou juntos no palco. A partir daquele momento, começamos a nos falar. Então é algo que começou muito puro, que viveu cada etapa do jeito que tinha que ser. Eu sou apaixonado pela Jade, sou apaixonado pela minha família”.

O artista também comentou sobre a chegada da filha do casal, Serena, e se emocionou ao falar do impacto da pequena na vida da família. “Hoje a Serena chegou para abrilhantar tudo ainda mais e se tornar o nosso motivo de continuar respirando. E ela, com certeza, agora vai ser a moça chique, o moço chique e a mocinha chique. Chiquezinha”, ele brincou.

Além disso, o sertanejo revelou que a música segue presente até nos momentos mais íntimos da rotina em casa. Segundo ele, cantar virou um ritual diário para a filha: “Você sabe que eu canto para ela todo dia, né? Eu pego o violão e canto todos os dias para ela. Eu vou lá no home, a gente põe ela no sofá e, no começo, ela ficava prestando atenção assim, né?”.

Luan ainda contou que o interesse da pequena pelo violão mudou com o passar do tempo e divertiu os jornalistas ao descrever como Serena reage hoje quando ele tenta tocar para ela: “Era novo para ela, ficava tentando entender o violão, como toca, as notas. Hoje, agora que ela está quase andando, já não para muito mais quieta, não. Tento tocar para ela, e ela já sai andando, já se distrai com outra coisa”.

Últimas Notícias

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.